Doctor Strange NO estará en 'Spider-Man: Far From Home'

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios Kevin ha confirmado que Benedict Cumberbatch no hará un cameo como Doctor Strange en Spider-Man: Far From Home, secuela de Spider-Man: Homecoming y primera entrega de la Fase 4 de la compañía.

'Spider-Man: Far From Home' no contará con Doctor Strange

Si haces memoria, Tony Stark (Robert Downey Jr.) tenía un pequeño papel en Homecoming, que recaudó casi 900 millones de dólares.

Sin mucho que saber de Far From Home, más allá de que girará en torno a las vacaciones de verano por Europa de Peter Parker (Tom Holland) en compañía de sus amigos. Todo apunta a que Downey Jr. no repetirá como Iron Man, aunque eso no significa que no vayamos a ver a otro personaje.

El Hechicero Supremo interpretado por Benedict Cumberbatch tenía bastantes papeletas después de que él y Peter hicieran buenas migas en Vengadores: Infinity War pero, al hablar con Slash Film, Feige lo ha desmentido.

"Podría ser reservado sobre ello", ha contestado, "pero no... No quiero que la gente se emocione. Pero a Benedict [Cumberbarch] y a [Tom] Holland les ha gustado la idea de trabajar juntos".

Mysterio, a falta de confirmación del fichaje de Jake Gyllenhaal, será el nuevo villano del Hombre Araña tras su enfrentamiento contra El Buitre (Michael Keaton) en la primera parte. Descartado el más grande de los hechiceros para acabar con un falso mago, ¿qué hay de Capitán Britania?

El rodaje de Far From Home se celebra estos días en Londres. Con Ant-Man y la Avispa ya en cines, a la Fase 3 de Marvel le quedan dos entregas: Captain Marvel (8 de marzo de 2019) y Vengadores 4 (3 de mayo de 2019).