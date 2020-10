Doctor Strange: La actriz Xochitl Gomez se une al elenco de la secuela/Foto: Deadline y IGN España

Xochitl Gomez, la joven actriz que recientemente protagonizó el reinicio de "The Baby-Sitters Club" de Netflix, se ha unido al elenco de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" de Marvel.

Sam Raimi, cuyos aspectos más destacados incluyen la trilogía de Tobey MaGuire “Spider-Man”, está dirigiendo la secuela, en la que Benedict Cumberbatch regresa como el superhéroe encubierto.

Los detalles de la trama, como lo que se ha vuelto de rigor para las entradas de Marvel, se mantienen en secreto, por lo que no está claro qué papel jugará Gomez en la secuela del cómic.

También se espera que Benedict Wong y Chiwetel Ejiofor repitan a sus personajes de "Doctor Strange" de 2016. Elizabeth Olsen como Scarlet Witch, también regresa para el seguimiento.

"Doctor Strange" se ha retrasado varias veces debido a la pandemia y actualmente está programado para debutar el 25 de marzo de 2022.

Doctor Strange estará en la tercera película de Spider-Man

Antes de que Cumberbatch aparezca en la pantalla en otra aventura en solitario, aparecerá a continuación en la próxima película protagonizada por Tom Holland "Spider-Man". La tercera película de "Spider-Man" está programada para estrenarse en los cines el 17 de diciembre de 2021.

Si se cumple la última fecha de lanzamiento de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", se estrenará más de cinco años después del éxito de taquilla original de 2016.

La primera película de "Doctor Strange" fue un éxito comercial y de crítica, generando $677 millones en la taquilla mundial. También obtuvo una nominación al Oscar por efectos visuales.

Gomez interpretó a la trasplantada de Los Ángeles Dawn Schafer en "The Baby-Sitters Club". La serie, que obtuvo críticas abrumadoramente positivas, se basó en la popular serie de libros de Ann M. Martin.

Xochitl de 14 años es de nacionalidad canadiense pero de familia latina. La joven actriz ha revelado sentirse muy orgullosa de representar a la comunidad latina en la televisión y próximamente en el cine/Foto: Just Jared Jr

Los otros créditos de Gomez incluyen el programa de televisión "You're the Worst", el drama romántico "Roped" y la aventura de acción "Shadow Wolves". Deadline Hollywood informó por primera vez sobre el casting de Gomez. ¿Cuál crees que podría ser el personaje que interprete Xochitl en esta secuela?