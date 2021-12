Doctor Strange: Estos son los personajes que podrían volver en la nueva película

El multiverso ya es una realidad en el universo cinematográfico de Marvel, y tras las primeras evidencias en Spider-Man: No Way Home, la segunda entrega de Doctor Strange explorará más a fondo esta nueva faceta del MCU con muchos personajes.

Tras el lanzamiento del nuevo trailer de Doctor Strange in the multiverse of madness, han surgido teorías de la lista de los posibles personajes que regresarían a la vida en esta nueva entrega de Marvel que llega en 2022.

Muchos fans ya teorizan qué pasará en Doctor Strange 2 donde veremos a personajes como Scarlet Witch, una versión malvada de Stephen Strange y aparentemente hay una lista muy amplia de personajes que harían su aparición en la cinta gracias al multiverso.

Estos personajes volverían en Doctor Strange in the multiverse of madness

Muchos personajes del pasado podrían volver en la nueva entrega de Doctor Strange

El multiverso mostró que existen distintas versiones de los héroes y villanos en otras realidades, y entre los cuales los personajes más fuertes que podrían llegar se encuentran Charles Xavier, Wolverine, e incluso se dice que podríamos ver a Chris Evans como una versión malvada del Capitán América o como la Antorcha Humana de los 4 fantásticos.

Tras el crossover de Deadpool y Korg se confirmó la llegada de los mutantes al MCU, y esta secuela de Doctor Strange podría ser la entrada de los X-Men en la realidad principal, algo que daría cabida a una gigantesca serie de proyectos involucrando a los mutantes, habiendo una gran posibilidad del regreso de Quicksilver el ‘mutante’ que murió en Age of Ultron.

¿Cuándo se estrena la película de Doctor Strange?

Los fans tendrán que esperar hasta mayo para descubrir qué depara la película

Te informamos en La Verdad Noticias que será en el mes de mayo cuando Doctor Strange in the multiverse of madness llegará a los cines del mundo, siendo una de las cintas de Marvel Studios más esperadas del año, ya que se nos dio un pequeño adelanto de lo que se esperaba en un tráiler de Spider-Man: No Way Home.

Hasta el momento no han habido confirmaciones por parte de los actores involucrados, ya que en estos nuevos proyectos, los actores y actrices relacionados con Marvel han mantenido un silencio rotundo respecto a la filtración de detalles de las próximas películas.

