Doctor Strange 2 ya tiene nuevo guionista ¿El mismo que hará la serie de Loki?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, es la esperada secuela del UCM que muchos fanáticos han estado esperando desde el estreno de la primera película en el 2016, considerando que la presencia del Doctor Strange en Avengers: Endgame fue crucial para el clímax de la fase 4 de Marvel Studios.

Sin embargo, la repentina salida de Scott Derickson como director de Doctor Strange 2, puso en un aprieto toda la producción, tanto la fecha aproximada de su estreno en cines como todo lo que conlleva en la historia, ya que también haría el trabajo de guionista.

¿Quién será el nuevo director y guionista de Doctor Strange 2?

Según información de Hollywood Reporter, el aclamado director de Marvel “Sam Raimi” será el nuevo encargado en dirigir Doctor Strange in the Multiverse of Madness junto con el guionista que ya se hace cargo de la serie de Disney Plus “Loki” siendo Michael Waldron.

Resulta fantástico tener novedades para Doctor Stranger 2, pues resulta una de las películas más exitosas del UCM, así como una fuerte presencia en las demás cintas de Marvel Studios, donde el Doctor Stranger jugó un rol importante para la guerra contra Thanos, siendo el único en hacer tiempo para que Iron-Man encontrara la respuesta a la solución del conflicto.

Al parecer el problema con Doctor Strange in the Multiverse of Madness no fue la dirección de Scott Derickson, sino el guión en sí que no le hacía justicia al estilo de terror que se quiso inculcar en esta secuela del UCM; ahora la combinación de Sam Raimi y Michael Waldron “Rick & Morty” resultó con una nueva apuesta para la esperada película de Disney.

