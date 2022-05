'Doctor Strange 2' ya tiene fecha oficial de estreno en Disney Plus

'Doctor Strange 2' llega a Disney Plus

A tan solo unas semanas desde el estreno en cines de "Doctor Strange 2", faltaría poco para que también la puedas disfrutar en la plataforma de streaming de Disney Plus.

Nuevamente el estudio respetará su política de 45 días de exclusividad, por lo que su estreno en la plataforma quedaría para las primeras semanas de junio.

Tal como sucedió con el caso de 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' y 'Eternals', la plataforma de streaming llevará el estreno de la cinta para el disfrute de millones de suscriptores.

'Doctor Strange 2' llega a Disney Plus

'Doctor Strange 2' llega a Disney Plus

La cinta del hechicero supremo de Marvel llegará el 22 de junio a la plataforma de Disney Plus, cerrando de esa manera su exitoso y taquillero recorrido por la cartelera internacional.

Aunque la plataforma de streaming no ha anunciado una fecha oficial para su llegada, se pretende que siga la línea de los anteriores estrenos como 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' y 'Eternals'.

La cinta contará los sucesos posteriores a "Spider-Man No Way Home" y desde luego es una continuación directa de "Wanda&Vision", por lo que es importante mirar la serie antes de su estreno.

Taquilla de 'Doctor Strange In The Multiverse Of Madness'

Taquilla de 'Doctor Strange In The Multiverse Of Madness'

En días pasados se habría reportado que la cinta tuvo su primer gran tropiezo en la taquilla mundial, sin embargo su recaudación del fin de semana le alcanza para seguir dominando el primer lugar de América del Norte.

En concreto la película recaudó más de 291 millones de dólares y según analistas se perfila para superar la recaudación doméstica de The Batman, la cual finalizó en 369 millones el mes pasado.

Mientras tanto, "Doctor Strange 2" continuará en cartelera y se pretende logre romper récord en taquilla y colocarse al menos como la segunda cinta con más ingresos mundiales en la era del covid-19.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!