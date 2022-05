'Doctor Strange 2' revienta la taquilla a una semana de su estreno

'Doctor Strange 2' revienta la taquilla

Ha pasado una semana desde el estreno de 'Doctor Strange 2' en cines y las primeras proyecciones en taquilla apuntan a que romperá varios récords.

La cinta del hechicero supremo bien podría sobrepasar lo logrado por "Spider-Man: No Way Home", sin embargo aún le queda un largo recorrido en cartelera.

En La Verdad Noticias te compartimos a continuación las ganancias en taquilla de la cinta y cómo va proyectando a ser un verdadero éxito para el Universo Cinematográfico de Marvel.

'Doctor Strange 2' revienta la taquilla

La cinta del hechicero supremo ha llegado con fuerza a las salas de cine, obteniendo en una semana el debut más alto del año.

Hasta las últimas 24 horas, la película protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen llevaba 507,8 millones de dólares de recaudación.

De ese total, unos 294,2 millones provienen de 49 mercados en el extranjero, y en Estados Unidos ya ha llegado a los 213,6 millones .

Con dichas cifras la cinta ahora es el segundo mayor estreno en tiempos de pandemia, sobrepasando a 'The Batman' de Matt Reeves.

¿Cuándo se estrena en Disney Plus?

Si has llegado hasta este punto de la nota, debes tener en cuenta que hay spoilers.

El estudio no ha anunciado la fecha oficial de estreno en Disney+ de 'Doctor Strange in the Multiverse Madness', sin embargo podemos estimar una fecha probable debido a su dinámica.

Ahora bien, según se ha informado la cinta estará en cines por 45 días de exclusividad, por lo que su estreno en la plataforma quedaría para el 20 de junio.

"Doctor Strange 2" narra los sucesos posteriores a "Spider-Man No Way Home" y desde luego es una continuación directa de "Wanda&Vision", por lo que es importante mirar la serie antes de su estreno.

