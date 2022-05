Doctor Strange 2 proyecta un fin de semana inaugural de más de $175 millones.

"Doctor Strange 2" apunta a un fin de semana inaugural de más de $175 mdd.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness” o Doctor Strange 2, la última entrega de Disney's Marvel Cinematic Universe, busca comenzar la temporada de películas de verano con un chisporroteo.

Se proyecta que la película de historietas, la segunda aventura de superhéroes independiente que destaca a Benedict Cumberbatch como el Doctor Stephen Strange, recaude entre $160 millones y $ 180 millones cuando se estrene en 4,400 cines de América del Norte durante el fin de semana.

Algunos expertos en taquilla creen que el entusiasmo por todo lo relacionado con Marvel podría impulsar la cuenta de tres días de Doctor Strange in the Multiverse of Madness más cerca de los 200 millones de dólares. Ese es un punto de referencia que solo un puñado de películas ha alcanzado en un solo fin de semana.

Doctor Strange 2 prohibida en Rusia, China y Arabia Sudita

En el extranjero, “Doctor Strange 2” se estrena día y noche en la mayoría de los países (excluyendo China, Rusia y Ucrania), donde tiene como objetivo $125 millones a $140 millones. Es de recordar que, Doctor Strange fue prohibida en Arabia Saudita por incluir un personaje gay y que la negativa de incluir personajes homosexuales en las películas no solo ha afectado a esta nueva producción de Marvel.

Sin embargo, con base en las estimaciones, "Doctor Strange" podría ganar entre $285 millones y $340 millones en ventas globales de boletos hasta el domingo. Al igual que sus hermanos de Marvel, la producción de "Doctor Strange 2" costó 200 millones de dólares, sin incluir los elevados gastos de marketing.

Doctor Strange supera las expectativas en preventas

Doctor Strange in the Multiverse of Madness alcanzó la mejor preventa del año, lo cual es significativo porque es más dinero que el que muchos estrenos de la era de la pandemia han recaudado en todas sus presentaciones teatrales.

La venta anticipada de boletos para Marvel y otras películas de franquicias importantes tiende a ser anticipada porque los fanáticos quieren estar entre los primeros en ver la película, para que no aparezcan spoilers en línea y arruinen la diversión.

Si las estimaciones nacionales se mantienen, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” ofrecería el fin de semana de apertura más grande de 2022 y el segundo debut más grande en tiempos de COVID-19. Actualmente, “The Batman” se erige como el fin de semana de apertura más grande del año con $134 millones y “Spider-Man: No Way Home” se ubica como el fin de semana de apertura más grande de la pandemia con $260 millones.

Un primer fin de semana por encima de los $150 millones marcará un regreso a la forma para el MCU de Disney después de los lanzamientos de la era COVID "Black Widow" ($80 millones, más $60 millones en Disney Plus) y "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" ($75 millones) y “Eternals” ($71 millones).

Esas películas, obstaculizadas por la pandemia y otros factores, tuvieron comienzos más suaves que sus predecesores de la franquicia, que en su mayoría lograron ganar al menos $100 millones en sus primeros fines de semana.

