Doctor Strange 2: Una guía sobre lo que debe saber antes del estreno.

Con el lanzamiento de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Marvel Studios regresa al escenario del mundo paralelo provocado por Spider-Man: No Way Home del año pasado .

Gran parte de la producción del estudio después (e incluyendo) Avengers: Endgame de 2019 se ha preocupado por establecer qué es realmente el Multiverso y cómo funciona. Entonces, antes de sumergirse en Multiverse of Madness, aquí está todo lo que necesita saber sobre el estado actual de la realidad, al estilo Marvel.

La pregunta "¿Qué es el Multiverso en lo que respecta a las películas de Marvel?" es quizás mejor respondida por la entidad cósmica The Watcher, que lo hace al comienzo de cada episodio de la serie animada de Disney+ What If...?: "Espacio. La realidad. Es un prisma de infinitas posibilidades, donde una sola elección puede ramificarse en infinitas realidades, creando mundos alternativos a partir de los que conoces”.

¿Qué es el multiverso en lo que respecta a Marvel?

En términos prácticos, lo que eso significa exactamente se evidencia en el enfoque que adopta la mitología de Marvel con respecto al viaje en el tiempo. Como dice Hulk (Mark Ruffalo) en la película Avengers: Endgame, antes de que los héroes viajen atrás en el tiempo para apoderarse de las Gemas del Infinito:

“Cambiar el pasado no cambia el futuro… Piénsalo. Si viajas al pasado, ese pasado se convierte en tu futuro y tu antiguo presente se convierte en el pasado, que ahora no puede ser cambiado por tu nuevo futuro”.

En cambio, argumenta Endgame, retroceder en el tiempo crea una línea de tiempo paralela. Esa ha sido la tradición de Marvel durante décadas en los cómics; Ya en Marvel Two-in-One No. 50 de 1979, Reed Richards de los Cuatro Fantásticos dejó en claro tanto a los lectores como a sus compañeros superhéroes, diciendo: “Cualquier cambio que hagas en el pasado da como resultado otra realidad, una nueva, causado por tu presencia”.

Endgame sigue la sugerencia de Hulk con Loki (Tom Hiddleston) alterando su propia línea de tiempo al desaparecer con Space Stone tan pronto como tiene la oportunidad.

Eso lleva a la serie derivada de Disney+ de 2021, Loki, que agregó una novedad inesperada en la forma de Time Variance Authority, una organización creada por misteriosos seres cósmicos llamados Time Keepers para eliminar y destruir líneas de tiempo alternativas, de hecho, cerrando el Multiverso y reduciéndolo a lo que ellos describen como la “Línea de tiempo sagrada”.

Al final de la primera temporada de Loki, el antihéroe titular, y una versión de sí mismo en la línea de tiempo paralela, que se hacía llamar Sophie (Sophia Di Martino), había descubierto que los Guardianes del Tiempo eran una mentira, y que la TVA en realidad había sido creada por un misteriosa figura conocida como El Que Permanece (Jonathan Majors).

Enfrentado a los dos Lokis, reveló la historia detrás de la Línea de tiempo sagrada: que, en lugar de ser la única línea de tiempo restante, hecha de elementos reconstruidos del Multiverso tal como era después de una Guerra multiversal entre realidades, era una línea de tiempo sellada. fuera del resto del Multiverso.

¿Cuándo fue descubierta la existencia del Multiverso?

He Who Remains explica en la serie de Disney+ que descubrió la existencia del Multiverso en el siglo 31, aproximadamente al mismo tiempo que otras versiones de sí mismo en otras realidades.

Las diversas realidades eventualmente entraron en guerra antes de que El Que Permanece armara el descubrimiento de una de sus contrapartes, una criatura viviente que podía devorar el espacio y el tiempo, creada por grietas en la realidad provocadas por el cruce de realidades y, en sus palabras, "aislando" [la] línea de tiempo”, creando el TVA para evitar que más ramas rompan aún más la línea de tiempo.

En el final de la primera temporada de What If...?, la casa del Vigilante en el llamado "Nexo de todas las realidades", un espacio aparentemente fuera de todas las realidades regulares, pero con la capacidad de ver en todas ellas, es invadida por una versión de Ultron que tiene las Piedras del Infinito incrustadas en su cuerpo.

A partir de ahí, esa versión de Ultrón puede invadir fácilmente diferentes realidades en todo el Multiverso, lo que requiere la creación de un equipo de superhéroes de todo el Multiverso para detenerlo. Entre esos superhéroes se encuentra una versión de nada menos que el Doctor Strange que, en un intento por resucitar a su novia muerta, se corrompió por la magia oscura.

Doctor Strange y el Multiverso de la Locura

Si la versión alternativa de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) que aparece en el tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness es de hecho el ¿Y si...? versión del personaje, es una conexión inesperada entre una serie que aparentemente existió completamente separada de la MCU central y la línea de tiempo que presenta a los Vengadores (y otros) que el público ha llegado a amar.

Entonces, ¿qué pasó con el aislamiento de la línea de tiempo central establecida por He Who Remains? El final de la serie de Loki tiene la respuesta. Sophie exilia a Loki a una versión de TVA antes de matar a He Who Remains y permitir que la línea de tiempo se bifurque nuevamente.

Es la eliminación del mantenimiento de la línea de tiempo que alguna vez fue sagrada lo que cambia todo para que la MCU avance. Sin He Who Remains y TVA para aislar la línea de tiempo, múltiples Spider-Men pueden aparecer en Spider-Man: No Way Home del año pasado; sin que nadie recorte líneas de tiempo alternativas o cruces entre realidades nuevamente, es mucho más fácil para Venom y Vulture saltar entre las versiones controladas por Disney y Sony de sus respectivos universos de superhéroes.

El salto multiverso visto en No Way Home fue el resultado del hechizo interrumpido del Doctor Strange para hacer que todos olvidaran que Peter Parker (Tom Holland) era Spider-Man.

Mientras que He Who Remains afirmó haber descubierto la existencia del Multiverso en el siglo 31, el UCM se ha metido de lleno en las cosas un milenio antes gracias a la magia, lo que también podría explicar cómo la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) conjuró a dos hijos, aparentemente de la nada, en la serie WandaVision del año pasado en Disney+.

Después de todo, si Wanda realmente es una de las usuarias de magia más poderosas de la MCU, no es imposible imaginar que terminó tomando prestados accidentalmente a dos niños de líneas de tiempo alternativas como parte de su trauma centrado en Westview.

Quedan muchas preguntas sobre el Multiverso en lo que respecta a Marvel: ¿Con qué facilidad pueden cruzar entre universos los personajes fuera del MCU central (líneas de tiempo que no se han aislado hasta ahora)?

Si las películas anteriores de Sony Spider-Man protagonizadas por Tobey Maguire ahora son parte del Marvel Cinematic Multiverse, ¿eso también es cierto para las películas X-Men y Fantastic Four de Fox? Y, por supuesto, ¿qué hizo el Doctor Strange ahora para estropearlo todo tanto?

Pase lo que pase, el Multiverso no va a desaparecer, incluso después de la próxima aparición en pantalla de Doctor Strange. Marvel ha prometido una segunda temporada de Loki, que seguirá involucrando a la Time Variance Authority. Luego está Ant-Man: Quantumania del próximo año, que presentará a Kang, otra versión de He Who Remains, también interpretada por Majors.

La Verdad Noticias señala que, en otras palabras, incluso después de que el público abandone el Multiverso de la locura, debe tener en cuenta que la historia apenas comienza. Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará en los cines el 6 de mayo.

