Doctor Strange 2: Todos los "easter eggs" que podrías haberte perdido.

Por lo general, todas las películas de cómics están repletas de "easter eggs" para que los fanáticos incondicionales los encuentren, pero cuando Doctor Strange 2 sucede en donde literalmente todo es posible, terminas con referencias más oscuras, devoluciones de llamada emocionantes y burlas tentadoras de las que puedes sacudir un amuleto de Agamotto.

Así que no es exactamente una sorpresa que Doctor Strange in the Multiverse of Madness del director Sam Raimi , la película número 28 en el Universo Cinematográfico de Marvel y la sexta con Sorcerer Supreme de Benedict Cumberbatch , contenga una buena cantidad de huevos de Pascua. Hemos incluido tantos como pudimos encontrar aquí en esta lista completa.

Los diversos avances y materiales promocionales de Doctor Strange in the Multiverse of Madness han estado provocando constantemente la versión de esta película de los Illuminati, un grupo de superhéroes de Marvel que trabajan detrás de escena para ayudar a mantener el orden mundial.

Los Illuminati y su rol en Doctor Strange 2

La película revela que los MCU Illuminati son un pequeño grupo de héroes de la Tierra-838, uno de los universos paralelos que Stephen visita durante la película. Con la intención de proteger su mundo, los Illuminati presentan lo mejor y lo más brillante de su universo.

Entre su lista hay versiones alternativas de cinco personajes de Marvel cuyos rostros reconocemos: el amigo convertido en némesis de Doctor Strange, Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor); Capitán Carter (Hayley Atwell), la variante 838 de Peggy Carter que, al igual que ella, ¿Y si...?contraparte, terminó recibiendo el suero de súper soldado en lugar de Steve Rogers.

También está Black Bolt (Anson Mount), el gobernante de Attilan con una voz que literalmente puede matar y que apareció por última vez en la desafortunada serie de televisión de Marvel Inhumans; Maria Rambeau (Lashana Lynch), la mejor amiga de Carol Danvers que se convirtió en la Capitana Marvel en este mundo; y el profesor Charles Xavier (Patrick Stewart), el líder telepático de las películas X-Men de FOX.

Nueva versión de Reed Richards en el MCU

El sexto miembro de los Illuminati, sin embargo, es una nueva versión de MCU de Reed Richards de Fantastic Four, interpretado aquí por John Krasinski (The Office), a quien Marvel Studios casi eligió como Capitán América hace mucho tiempo y ha sido durante mucho tiempo un favorito de los fanáticos para el papel.

¿Significa esto que Krasinski también interpretará a Richards en la próxima película Fantastic Four de Marvel (y posiblemente traerá a su esposa de la vida real, Emily Blunt, en el viaje)? ¿O es simplemente Marvel molestando a los fanáticos al elegir a Krasinski como una variante de Reed para una única y divertida? La Verdad Noticias confirma que el tiempo lo dirá.

