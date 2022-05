Doctor Strange 2: ¿Qué significa la aparición del tercer ojo?

¿Por qué Doctor Strange tiene un tercer ojo?

Si aún no has visto la cinta, deberá saber que esta nota contiene spoilers. Luego del exitoso estreno de Doctor Strange 2 en cines, han sido varios los detalles que han causado dudas entre Los Seguidores del hechicero supremo de Marvel.

Al final de la cinta y justo en la escena post créditos, el protagonista hace un guiño de lo que podría ser el futuro de su personaje en próximas apariciones de Marvel.

Junto a Clea, quién es interpretada por Charlize Therón, el hechicero supremo sufre la aparición de un tercer ojo, el cual en la verdad noticias te diremos su significado y lo que podría afectar al desarrollo del personaje en futuras apariciones.

¿Por qué Doctor Strange tiene un tercer ojo?

Alerta de spoilers.

Seguramente uno de los detalles más comentados en redes sociales tras el estreno de Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, es la aparición del ojo de agamotto en el personaje de Stephen strange, el cual nos dirá mucho Sobre Su futuro en el universo cinematográfico de Marvel.

Según los cómics el tercer ojo de Doctor Strange está conectado al ojo de agamotto, qué a su vez es un talismán que ha utilizado desde su Debut en las clásicas historietas.

Mientras que los cómics de Marvel el ojo de agamotto se asocia con la magia blanca y solo aquellos con verdaderas intenciones pueden usarlo, en el UCM es una señal de que el portador ha sido corrompido por el Darkhold .

El Ojo de Agamotto tiene varios poderes y hace visible un tercer ojo en la frente del portador, además los poderes del tercer ojo le permiten al Doctor Strange ciertas habilidades telepáticas que permiten ver aspectos del alma de otra persona.

Doctor Strange 2 supera récord de taquilla

Tras su apantallante estreno en cines, la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth olsen, se adjudicado el récord de mayores ingresos en taquillas de lo que va del 2022, recaudando 450 MDD en su primer fin de semana.

Cómo seguramente recordarás, dicho récord le pertenecía a The Batman, cinta protagonizada por Robert Pattinson, Zoe Kravitz y Colin farrell, misma te ha representado un enorme Éxito para el DC extended Universe.

'Doctor Strange 2' cumple su prometido, arrasar en taquilla y dejar el camino para futuras secuelas en las cintas de Marvel.

