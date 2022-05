Doctor Strange 2: Las referencias a películas de terror que quizá no viste

Referencias a cintas de terror que quizás no viste en Doctor Strange 2

Atención si aún no has visto la cinta deberás tener en cuenta que la nota tiene spoilers. Desde su llegada a la sala de cine la semana pasada 'Doctor Strange 2' a causado sensación en las redes sociales.

La cinta dirigida por SamRaimi ha colocado un puñado de referencias a otras películas de terror clásicas que quizás no viste o dejaste pasar por alto.

En La verdad Noticias te hablaremos un poco de los cameos que hay en Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, así como también algunos datos curiosos de la producción de Marvel Studios protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen.

Desde la etapa de preproducción se había anunciado que la secuela de Doctor Strange iba a pertenecer al género de terror o bien tendría algunas referencias marcadas en la trama que se asemejaban con las películas clásicas de dicho género.

Puntualmente Sam Raimi colocó algunos guiños en el- qué sirvieron como referencias para películas clásicas de terror que han permanecido en la memoria colectiva de la audiencia.

Alguna de las cintas citadas por el reconocido director son El aro (2002), It (Capítulo 2), El Resplandor (1980), resaltando que todas las escenas fueron enfocadas en el desarrollo de Wanda maximoff como villana del filme.

Cómo era de esperarse diversos internautas notaron las referencias que el director colocó en la cinta, elevando aún más el hype que hay por la producción estrella de Marvel y que pretende amenazar con robarse récords de taquilla internacional.

Estreno de Doctor Strange In The Multiverse Of Madness

La película se estrenó el pasado 5 de mayo en las salas de cine de todo el mundo, colocándose rápidamente como el mejor estreno de fin de semana en lo que va del año, recaudando más de $450 millones de dólares en taquilla y sepultando a The Batman en la segunda posición.

Doctor Strange 2 cumple su prometido al ser una cita con referencias clásicas del cine de terror, entregarle a la audiencia cameos y presentaciones de otros universos y plantar el escenario perfecto para desarrollar el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.

