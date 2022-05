Doctor Strange 2: Elizabeth Olsen habla sobre el futuro de Wanda

Elizabeth Olsen no sabe qué pasará a futuro con Wanda

Si aún no has visto la cinta, deberás tener en cuenta que esta nota contiene spoilers. El estreno de 'Doctor Strange 2' nos ha dejado más dudas que respuestas sobre el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Específicamente, el papel de Elizabeth Olsen en la cinta parece no tener un final definitivo, pues aunque se especula murió, nada está escrito aún.

Incluso y con todo su miedo al grabar escenas de terror en la cinta, la actriz indicó que le encantaría continuar con el papel de la poderosa bruja.

Elizabeth Olsen no sabe qué pasará a futuro con Wanda

Elizabeth Olsen no sabe qué pasará a futuro con Wanda

Cuando la serie de Wanda&Vision culminó, los fanáticos sabrían que la trama de Scarlett Witch continuaría en el UCM.

Tras el estreno de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', la historia de Wanda parece haber llegado a su fin.

Agregando su punto de vista, la actriz Elizabeth Olsen, aseguró que ella todavía no conoce los planes de la compañía de Kevin Feige para su personaje.

“Creo que los fanáticos generalmente tienen las mejores ideas y realmente no sé a dónde vamos desde aquí y cuáles son las limitaciones de del MCU porque no sigo cuáles son sus planes”, explicó Olsen.

Sin embargo, la actriz detalló que Multiverse of Madness parece no ser el fin de su historia como Wanda.

“Tampoco pienso en esto como el final. No sé en qué capacidad volveré”, dijo la actriz. “No sé cómo hacerlo sin....no quiero hacer spoilers”.

Estreno de Doctor Strange 2

Estreno de Doctor Strange 2

Descrita como una "historia que nos volará la cabeza", la cinta del hechicero supremo cumple con su prometido y nos enseña referencias a otros universos.

'Doctor Strange 2' cumple su prometido, arrasar en taquilla y dejar el camino para futuras secuelas en las cintas de Marvel.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!