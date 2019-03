‘Doctor Fate’ sería la nueva película DC Cómics

Una afirmación del foro We Got This Covered, receló que la Warner Bros. podría estar en busca de colocar una cinta basada en el místico y poderoso 'Doctor Fate', personaje que con la magia puede vencer al propio ‘Supermán’ usando sus dotes místicos.

En uno de sus artículos del este portal se afirma que la historia ya está establecida y que la primera mitad de la película será una “pieza de época”, ( la que explicaría el origen), mientras que la segunda mitad se desarrolla en la época moderna (la que lo uniría al resto de personajes).

La razón de esta decisión parece ser que el estudio quiere centrarse más en la 'Justice Society of America' que en la 'Justice League' poniendo a varios de los héroes de la Golden Age de nuevo en la jugada.

La Warner Bros. está buscando un actor de entre 30 y 40 años para interpretar al 'Doctor Fate'. Este personaje ha tenido muchas versiones, pero la más conocida es la del arqueólogo 'Kent Nelson', que obtiene sus poderes del “Casco Dorado de Nabu”, que le permite a quien sea que lo lleva puesto el poseer el espíritu de un anciano hechicero.

Si el estudio decide optar por una persona de color, cosa que se dice que pueden hacer, podrían entonces usar la versión de 'Khalid Nassour', que era un estudiante de medicina egipcio/americano que se puso por primera vez el casco en el 2015.