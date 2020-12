Dixie D’Amelio y Wiz Khalifa hablan de las relaciones tóxicas en “One Whole Day”/Foto: Noxinfluencer

Dixie D'Amelio es más que una realeza de TikTok. Junto a sus impresionantes 45 millones de seguidores en la aplicación de video viral, Dixie también firmó un importante contrato discográfico con Hitco, lanzando su propia música original.

Si bien su sencillo 'Be Happy' fue recibido con elogios generalizados entre sus fanáticos, su canción posterior 'One Whole Day' se encontró instantáneamente con el rechazo entre los usuarios de TikTok, y muchos criticaron a la estrella por sus letras y habilidad para cantar.

De hecho, el odio se volvió tan intenso que D'Amelio eliminó rápidamente su teaser de la canción dos días antes de su lanzamiento oficial, lo que provocó una conversación, una vez más, sobre la naturaleza brutal de la base de usuarios de TikTok.

"Solo estoy tratando de divertirme", dijo Dixie sobre el tema. “Amo la música y las sesiones de fotos. Pero ahora estoy perdiendo la pasión por todo".

"Literalmente, no puedo estar emocionada por NADA", agregó.

Sin embargo, parece que los trolls no pudieron evitar que lanzara la canción oficial este 4 de diciembre, el video musical que ya tiene más de 400 mil visitas al momento de escribir este artículo, ¡y tenemos que admitir que es un bop certificado! (Sin embargo, no nos culpes si se te queda atascado en los oídos durante la próxima semana).

Dixie D'Amelio triunfa con su nueva canción

Dixie parece haber superado la reacción violenta también; Incluso subió un TikTok satírico donde fingió llorar a dúo con un usuario que se burló de los que actualmente critican la canción.

La canción de Dixie con Wiz Khalifa fue criticada por la letra, el video y la voz de la tiktoker, sin embargo, a la mayoría de los fans parece gustarle/Foto: Youtube

Dixie también atacó a los críticos en una entrevista con Paparazzi el 3 de diciembre, dando a los que odian una buena parte de su mente sobre la impactante cantidad de reacciones que recibió.

"Todos juzgan una canción durante los primeros cinco segundos", exclamó la TikToker. “Lo entiendo, pero da una crítica constructiva. ¡No me digas que vaya a terapia por una canción que no te gusta!". (La declaración de Dixie comienza a la 1:36).

Sin embargo, parece que las críticas de 'One Whole Day' todavía son mixtas, pero no parece que Dixie esté dejando que los trolls la derriben. ¿Te gustó la nueva canción de Dixie D'Amelio con Wiz Khalifa? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

