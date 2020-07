¡Dixie D’Amelio y Noah Beck en problemas! por “irrespetuoso” video en Tik Tok/Foto: Tv Guide y Wikidekh

Dixie D'Amelio, Noah Beck y Ryland Storms enfrentan críticas de los fanáticos por usar lo que algunos han llamado una pista de audio 'irrespetuosa' en un reciente TikTok.

Dixie y Ryland son miembros de Hype House con sede en Los Ángeles, mientras que Noah es parte de Sway House, otra casa creadora en Los Ángeles cuyos miembros a menudo se ven pasando el rato con miembros de Hype House.

En el video, se vio al trío sincronizando los labios y bailando en la canción "What that mouth do?" por BigKlit. Muchos espectadores se sintieron ofendidos por la letra, y un usuario comentó "Esta canción no solo es ofensiva para los cristianos sino también para muchas otras religiones".

Aunque el video se ha eliminado desde entonces, se volvió a cargar en la cuenta de 'té' de Instagram TikTokRoom, donde los seguidores de la cuenta se dividieron entre si la canción era ofensiva o no.

Un usuario dijo: "Ustedes hacen un gran problema con todo", mientras que otro escribió: "Es una falta de respeto, pero porque son favoritos, no van a decir nada".

Tiktokers generan polémica por las canciones de sus videos

El mismo audio ya ha sido utilizado más de 23,000 veces en TikTok, y por otros TikTokkers populares, incluido Thomas Petrou, que dirige Hype House. Los comentaristas en su video le pidieron que elimine el video o se disculpe por la elección de la canción.

En 2019 el joven youtuber e influencer Thomas Petrou fundó The Hype House donde antes estuvo Charli D'Amelio, hermana menor de Dixie/Foto: Trackalytics

Varias personas en los comentarios expresaron que estos TikTokkers deberían ser más responsables como influencers. Dixie y otras estrellas fueron criticadas la semana pasada por ser irresponsables como infliencers por Tyler Oakley después de asistir a una gran fiesta en la casa aún con la pandemia.

Esta no es la primera vez que un miembro de Hype House ha sido criticado por su elección de audio en un TikTok. Más recientemente, Addison Rae fue acusada de apropiarse de la cultura LGBTQ después de que eligió usar un "Lesbian Anthem", una canción inédita del rapero estadounidense 'PPCOCAINE', titulada "For That Cash".

Noah, Ryland y Dixie aún no han abordado las críticas, aunque el TikTok ha sido eliminado. Pero en las redes sociales ya circula la publicación y ha generado diversas opiniones; entonces ¿Crees que los tiktokers deberían elegir mejor las canciones que van a compartir con su público? ¡Déjanos tu opinión!