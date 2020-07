Dixie D’Amelio, estrella de Tik Tok estrena el video musical de “Be Happy”/Foto: Wiki Famous People

A medida que la canción continúa su fuerte rendimiento de transmisión de audio durante la primera semana en Spotify, Dixie D'Amelio lanzó el video musical oficial "Be Happy" en la plataforma de Youtube.

El video atrajo a más de 100 mil espectadores concurrentes máximos para su estreno en YouTube a la 1PM ET este 1 de julio; el recuento total de vistas es de más de 468 mil al momento de esta publicación. Dada la popularidad y el éxito de D'Amelio sobre la canción, el número de espectadores seguramente aumentará en los próximos días y semanas.

El audio, como se señaló, continúa funcionando bien en el frente de transmisión. A fines del 30 de junio, su quinto día en el mercado, "Be Happy" había acumulado 2.420.718 transmisiones de Spotify.

Alrededor de 1 millón de esas transmisiones llegaron solo el lunes y el martes, lo que refleja la notable consistencia de la canción desde su estreno el 26 de junio. Mira el nuevo video musical a continuación:

El estreno musical de Dixie D’Amelio

Si bien las imágenes se centran en muchos momentos felices en la vida de D'Amelio, como el tiempo con su adorable Golden Retriever y momentos junto a la piscina en su lujoso patio trasero, también hay clips que reflejan las letras profundas de la canción de D'Amelio que abordan sus verdaderos sentimientos de no siempre queriendo poner una cara feliz para el espectáculo.

Dixie, ha conseguido fama gracias a sus video en Tik Tok. Cuenta con más de 27 millones de seguidores, pero mucha de su popularidad la ha conseguido por aparecer en los videos de su hermana menor Charli, quien es la tiktoker con más seguidores del mundo/Foto: Youtube

Aparentemente ahogada en sus propias emociones, D'Amelio aparece bajo el agua mientras canta: "Pero a veces no quiero ser feliz/ No lo sostengas contra mí/ Si estoy deprimida, solo déjame allí/ Déjame estar triste/ A veces solo quiero estar sola/ No necesito que me abraces/ Si estoy bajo no necesitas preocuparte/ Déjame estar triste".

También te puede interesar: Dixie D'Amelio DEFIENDE a Charli D'Amelio después de escándalo con Addison Rae

El video musical de tres minutos entusiasmó a los fanáticos de Dixie D'Amelio, y los fanáticos no tardaron en compartir sus opiniones en las redes sociales.