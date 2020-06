Dixie D’Amelio de Tik Tok estrena nuevo single: “Be Happy”/Foto: Pinterest

La estrella de TikTok, Dixie D'Amelio, lanzó su primer sencillo "Be Happy!" Dixie, quien es la hermana de la popular tiktoker Charli D'Amelio, creó la melodía optimista, que aborda la salud mental, mientras se distancia socialmente en medio de la pandemia de coronavirus en curso.

"A veces no quiero ser feliz/No lo sostengas contra mí", Dixie, de 18 años, canta. "Si estoy deprimida, solo déjame allí, déjame estar triste. Ha salido el sol, ya quiero acostarme/Amigos llamando, ¿realmente estás tratando de salir? (No)", canta.

La estrella de las redes sociales se burló por primera vez cuando publicó un video de ella misma cantando a cappella en TikTok a principios de este mes. El clip se volvió viral rápidamente, acumulando más de 16 millones de visitas y más de 125,000 comentarios en las primeras 24 horas.

"Me sentí conectada con esta canción de inmediato", dijo Dixie sobre el sencillo. "Quería compartir la honestidad de este mensaje con otros, especialmente aquellos de mi edad. Sigo muy agradecida por las personas que me rodean y por las oportunidades que me han brindado, pero algunos días, como todos sabemos, no es fácil para ser feliz."

Dixie dijo que espera que "cualquiera que escuche pueda recordar que está bien sentir lo que sentimos. Está bien tener un mal día. Todos los tenemos y tú no estás solo", agregó.

Para hacer que la canción cobre vida, Dixie trabajó en un "estudio virtual" con el productor Christian Medice, quien trabajó con P! Nk y Halsey.

"No creo que haya suficientes canciones en el mundo pop que hablen abiertamente sobre la salud mental", dijo Medice. "Me encanta el hecho de que es una canción pop seria y pegadiza sin sonar preachy o cursi". La canción fue coescrita por Medice, Sam De Rosa y Billy Man.

Dixie, es la hermana mayor de la tiktoker con más seguidores de la plataforma de videos, Charli D'Amelio; sin embargo, Dixie espera poder consolidar su carrera musical muy pronto/Foto: Pinterest

La primera canción de Dixie D'Amelio

"Be Happy" no solo es especial por su mensaje, sino que la canción también marca la primera vez que Dixie graba.

Además de su talento musical, Dixie D'Amelio es una de las principales estrellas de las redes sociales con 27 millones de seguidores en Instagram y 11,9 millones en Instagram.

También es una defensora del ciberacoso y se ha asociado con UNICEF para crear conciencia sobre los efectos negativos que el ciberacoso afecta a los jóvenes.

"Be Happy" ahora está disponible para transmisión a través de Apple Music, Spotify, Amazon y YouTube Music.