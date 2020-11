¿Divorcio de Liam y Miley salvó el matrimonio de Chris Hemsworth y Elsa Pataky?

Los rumores de divorcio de Chris Hemsworth y Elsa Pataky han estado circulando en Internet recientemente con informes de que el matrimonio está en problemas.

Ahora hay un nuevo reporte en la revista OK! que afirma que Chris Hemsworth y Elsa Pataky casi rompen su matrimonio, pero se dieron cuenta de la realidad cuando Liam Hemsworth y Miley Cyrus se divorciaron.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky se dieron cuenta del verdadero valor de su relación cuando vieron a Liam y Miley Cyrus sufrir por su matrimonio fallido.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky celebran 10 años de matrimonio

Es por eso que el actor de Thor se tomó un descanso de su trabajo para concentrarse en su familia y ser co-padre de sus hijos, lo cual fue la mayor causa de problemas en su vida matrimonial.

En La Verdad Noticias te presentamos toda la información sobre los rumores de divorcio de Chris Hemsworth, Elsa Pataky y cómo el matrimonio fallido de Liam Hemsworth y Miley Cyrus salvó la vida de casado de su hermano mayor.

Divorcio de Liam afectó matrimonio de Chris Hemsworth

Chris Hemsworth y Elsa Pataky tuvieron muchos problemas en su vida matrimonial y las cosas no estaban funcionando. La actriz reveló en una entrevista que casi se divorcia de Hemsworth y que están teniendo dificultades para mantener intacta la relación.

Chris había estado tan ocupado últimamente con las películas de Marvel y otros proyectos que apenas tenía tiempo para quedarse con Elsa Pataky y los niños.

Además, hay muchas otras mujeres listas para ponerse cómodas con la estrella australiana en los sets y ha creado más tensiones para la estrella de Rápidos y Furiosos. Pero cuando vieron que el matrimonio de su hermano menor Liam Hemsworth se rompía y cuánto lo impactó, decidieron tomarse un tiempo y trabajar en las cosas.

Elsa Pataky estaba aterrorizada por el colapso mental de Miley Cyrus y pronto arregló las cosas con Chris Hemsworth.

¿Los rumores tienen algo de real?

Los rumores de divorcio de Chris Hemsworth, Elsa Pataky ya han sido desacreditados muchas veces y casi no hay nada de cierto en los informes. No tendría sentido que el matrimonio fallido de Liam y Miley tenga un efecto en Chris y Elsa, ya que no son una pareja de adolescentes.

Liam Hemsworth y MIley Cyrus se divorciaron meses después de la boda

Además, Chris Hemsworth y Elsa Pataky son actores y entienden el equilibrio entre el trabajo y la vida. Hay problemas menores en cada matrimonio y lo mismo ocurre con las estrellas, que se han resuelto y ahora son una pareja feliz.

