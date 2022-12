Divide Navidad sentimiento de famosos

La Navidad es una celebración para amar al prójimo.

La Verdad platicó en exclusiva con actores y personas dedicadas a los medios, para conocer su percepción sobre la Navidad, en virtud de que parece que año con año se extingue el sentimiento, y esto fue lo que nos dijeron:

"Me declaro un poquito medio grinch en la cuestión de la Navidad porque yo todo el año le deseo a mis amigos, a mi familia y a la gente que me rodea, felicidad, paz, armonía y todo lo que les pueda dar la vida bueno, y eso de que te entre el síndrome de Navidad nada más unos días, yo no comulgo mucho con eso , sin embargo la festejamos aquí en casa, cenamos en familia. Este año va a ser una Navidad diferente porque nos va a faltar mi mamá y es algo fuerte porque ella murió un día 23, el 23 es cumpleaños de mi hermana, el 24 es la Nochebuena y el 25 la Navidad con un lugar vacío en la mesa".

Héctor Cruz Lara

Actor (El Carnal de las Estrellas)

"La Navidad significa el adviento, es cuando llega una esperanza, una nueva vida. El adviento reside en nosotros, y son épocas de reflexión, de introspección. Para mí la Navidad es una época de paz, de fe y amor y no sólo desde el punto de vista comercial y dogmático, son épocas de unión, de fraternidad y empatía. Feliz Navidad y un próspero 2023".

Fernando Frutti

El Caballero del Conversatorio, locutor.

"(La Navidad) no la uso en familia y no me gusta porque es una fecha muy falsa. Todo el mundo se pelea en el año y ese día todos se quieren".

Iván Bronstein

Actor, director, escritor y productor de teatro

"Esta Navidad la percibo distinta porque estamos en una etapa posmundialista de futbol y normalmente los mundiales no son en diciembre. Y estamos en una etapa en donde todavía no podemos vencer al covid, cuídense. Pero siempre la Navidad es muy bonita. Que tengan una bonita Navidad y un próspero Año Nuevo".

Raúl Huacuja

Locutor de Radio Fórmula

"En estos días se está dando un fenómeno particularmente muy triste y a la vez interesante, existe un ambiente de desasosiego, de tristeza, de incertidumbre por muchas razones, la principal: la pérdida de valores entre los seres humanos y particularmente aquí en México y cómo día con día vemos galopante avanzar a la delincuencia, a la impunidad, a la intolerancia y a la provocación promovida desde las más altas esferas, esto ha permeado en nuestra sociedad y el medio artístico no está excluido de ello. No olvidemos que estos festejos son para convivir en armonía, en paz y con alegría. Para reflexionar y para salir adelante con la certeza de lo que viene por delante será mejor que lo pasado".

Productor de TV

Carlos Hernández Valdés

Productor de televisión

"Mi sentimiento navideño como actor: comencé haciendo comerciales como papá en la cena de Navidad, luego como abuelito y también como rey mago, a la vez que participaba en comerciales para las tiendas departamentales como Santa Claus y también como rey mago, lo cual esperaba todo el tiempo porque era un muy buen

trabajo y también esperaba para poder hacer la cena con mis hijos y después con mis nietos y mis sobrinos, la emoción era increíble y cuando ellos veían a su abuelito o a su padre hacer de Santa Claus, que yo llegaba disfrazado primero no lo creían. Mis nietos la primera vez lloraron. Siempre es emocionante. Yo cocino y les voy a hacer su pavo. Es un sentimiento a todo dar, jojojo".

David Yvker

Músico y actor (Santa Claus en comerciales)