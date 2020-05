Disneyland Paris transmite GRATIS el show Lion King: Rhythms of the Pride Lands

Disney transmitió su show en escena Lion King: Rhythms of the Pride Lands desde Disneyland París este viernes por la noche. La visualización virtual del programa pregrabado comenzó a las 7 p.m. ET / 4 p.m. PT, y es parte del esfuerzo de Disney Magic Moments de la compañía para mantener entretenidos a los fanáticos mientras sus parques temáticos están cerrados indefinidamente durante la propagación de COVID-19.

Lion King: Rhythms of the Pride Lands

El espectáculo de 30 minutos de Disneyland París presenta a cantantes, bailarines, acróbatas y bateristas que tocan música de The Lion King, incluyendo Circle of Life, I Just Can't Wait to Be King, Hakuna Matata y Can You Feel the Love Tonight.

Disney también tiene una hoja de actividades en línea que te permite imprimir, colorear y crear máscaras de los personajes Simba, Nala, Timon, Pumba y Rafiki.

Disney ha estado interviniendo para llenar el vacío de sus parques temáticos cerrados en el futuro previsible debido a la propagación del coronavirus (excepto Shanghai Disneyland, que reabrió el 11 de mayo). Puedes ver los fuegos artificiales de Disney World Happily Ever y los fuegos artificiales de Mickey's Not-So-Scary Halloween Party, y aquí es cuando Disneyland y Disney World podrían reabrir después del cierre de COVID-19.

Parques de Disney reabrirán sus puertas

Todos hemos estado compartiendo cosas divertidas que hacer en casa para mantener viva la magia de Disney mientras los parques temáticos están cerrados. Ya sea que desee recrear sus refrigerios favoritos en casa con nuestras recetas favoritas de Disney (incluida una receta para el icónico Dole Whip), o si desea dar un paseo virtual a su atracción favorita, hay una serie de actividades que usted (y el conjunto familia) puede hacerlo en casa hasta que Disney vuelva a abrir.

La fecha de reapertura también podría ser antes de lo que esperamos. Esta semana, Walt Disney World comenzó el primer paso en su reapertura gradual con la apertura gradual de Disney Springs, el distrito de restaurantes, tiendas y entretenimiento del resort. Si bien no se ha establecido una fecha oficial para la reapertura de los parques temáticos u hoteles resort, otro importante parque temático de Florida ha revelado planes para abrir potencialmente a partir de la primera semana de junio.

Ayer, Universal Orlando lanzó su plan propuesto para abrir al público el 5 de junio, a la espera de la aprobación del gobierno.