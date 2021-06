Disney ya está preparando la secuela de "Cruella" ¿Con Emma Stone?

Cruella aún no ha terminado con la pantalla grande. Estrenada el 28 de mayo, la cinta de Disney Plus se ha convertido en un éxito inmediato, por lo que la idea de una secuela no es sorprendente.

Según The Hollywood Reporter, una secuela de la precuela / spin-off de 101 Dálmatas protagonizada por Emma Stone como la villana clásica Cruella de Vil, se encuentra actualmente en desarrollo temprano.

Se espera que el director de la película en Disney +, Craig Gillespie y el coguionista, Tony McNamara regresen para la nueva entrega, de acuerdo a los reportes obtenidos por La Verdad Noticias, pero se desconoce si Emma Stone repetirá el papel principal.

Cruella es un éxito en Disney Plus

La cinta de Disney Plus recibió críticas mayormente positivas

La noticia de que se está preparando una secuela llega cuando la película comienza su segundo fin de semana en la taquilla. La película se estrenó simultáneamente en cines y en Disney + con Premier Access el 28 de mayo.

En el momento de escribir este artículo, ha ganado $ 48,5 millones en la taquilla mundial, de los cuales aproximadamente $ 32,4 millones representan el mercado de Estados Unidos.

Si bien Disney no comparte sus números de streaming públicamente, la aplicación de seguimiento de espectadores Samba TV estima que Cruella ha ganado $ 20.57 millones adicionales a través de los alquileres de Premier Access hasta el momento.

Cruella también ha sido bien recibida por los expertos en su mayoría, y actualmente tiene una calificación de "Fresco" del 74% en Rotten Tomatoes, así como una puntuación de audiencia del 97%.

"Estamos muy contentos con el éxito de taquilla de Cruella , junto con su sólido desempeño en Disney + Premier Access hasta la fecha", dijo un portavoz de Disney en un comunicado oficial.

"Ha sido increíblemente bien recibida por el público de todo el mundo, con una puntuación de audiencia del 97% en Rotten Tomatoes además de A en todos los grupos demográficos de CinemaScore el fin de semana de estreno".

"Esto la clasifica entre las más populares de nuestras reimaginaciones live action. Esperamos un largo plazo mientras el público continúa disfrutando de esta fantástica película", finalizó el portavoz.

Dirigida por Craig Gillespie, Cruella está protagonizada por Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Joel Fry, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste y Mark Strong. La película está actualmente disponible en cines y en Disney Plus.

