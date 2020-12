Disney+ vs Netflix; costo de las membresías y su competencia.

Netflix es una de las plataformas digitales más fuertes en nuestro país, pero la llegada de Disney Plus puede acaparar cierto número de seguidores, pero que no solamente se trata en competirle en cuestiones de contenido; de igual manera llega para hacerse mercado con los costos de suscripción.

Pero no solamente son ese par de factores que harán que la competencia se vuelva más reñida por la preferencia de los suscriptores; ya que el catálogo y el número de descargas posibles son inconvenientes que se deben tomar en cuanta antes de decantase por una u otra plataforma de entretenimiento.

Disney Plus vs Netflix.

Costos de Disney Plus y Netflix

Cuando hablamos de precio, es un tema a considerar, la llegada de Disney Plus es algo que de arranque tendrá en un costo al mes de 159 pesos, mientras que en caso de requerir un plan anual el precio estará en los 1,599 pesos y además de poder reproducir el contenido que tienen en cuatro dispositivos de manera simultánea.

Por su parte el plan de Netflix en el estilo Premiun, que consta de las misma cantidad de pantallas que la de la plataforma mencionada anteriormente, es de 226 pesos de manera mensual y por año es de 3,192 pesos; casi el doble de la primera.

Disney Plus tiene como particularidad el poder crear hasta siete perfiles dentro de su plataforma, un par más que los se pueden en Netflix. Es oportuno hacer mención que el costo de la plataforma recién llegada a nuestro país serán hasta el día 31 de diciembre y esto significa que muy probablemente para el 2021 puedan ser modificados.

Netflix tarjeta de pago.

Comparación de contenido de ambas plataformas

El contenido es importante a la hora de elegir una plataforma digital, la llegada de Disney Plus de momento engloba una suma mayor a las 500 películas y 350 series de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Sin tomar en cuenta sus de momento 26 producciones originales y estrenos exclusivos que manejará. Mientras que la plataforma de Netflix en México cuenta con casi 5 mil contenidos, entre películas, series, documentales y contenido de manera exclusiva que manejan.

Disney Plus.

Ventajas y desventajas de las descargas ilimitadas

Tanto Disney Plus como Netflix te permiten el poder descarar contenido de sus respectivas plataformas para poder verlo cuando se cuente con una conexión a internet. La diferencia que presentan es que en Netflix el contenido se tiene que ver en un tiempo determinado, pues una vez que venzan se tienen que descargar de nueva cuenta. Mientras que en Disney Plus no se puede descargar el contenido a gran número y además de no poderlo ver cuando se requiera sin la preocupación de que el contenido deje de estar disponible.

Netflix.

Prueba gratuita

Netflix en su inicio daba la opción de tener una prueba gratis durante un periodo de 30 días, aunque hace algunos meses a dado a conocer que dejaría de ofrecer dicho servicio sin dar a conocer de momento la fecha. Mientras que en Disney Plus antes de contratarla te ofrece solamente la posibilidad de tener siete días gratuitos para navegar entre su contenido.

Disney Plus.

Otras plataformas digitales

HBO: El costo de la mensualidad es de 169 pesos (cuenta para tres dispositivos), el contenido de HBO te da la oportunidad de adquirir sus canales a través de AT&T, Claro Video, Cinépolis Klic, Amazon Prime Video, entre otros. Cada 15 días, aproximadamente, se entregan títulos nuevos.

Cuenta con una función para descargar y ver contenido sin conexión. Te ofrece un mes de prueba gratis al querer adquirirlo por primera vez.

Otras Plataformas Digitales.

Amazon Prime: El precio mensual es de 99 pesos (para tres dispositivos), al adquirir esta plataforma automáticamente el envío de tus compras en Amazon te sale completamente gratis. Además tienes acceso al servicio streaming de música sin costo adicional. Cuenta con una función para descargar y ver contenido sin conexión y ofrece un mes de prueba gratuito. Cada mes comparte su lista de estrenos.

