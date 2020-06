Disney traicionó la confianza de Studio Ghibli ¡OMG!

La llegada de HBO Max sorprendió con todas las películas de Studio Ghibli y del director japonés Hayao Miyazaki en su catálogo, e incluso Netflix tiene 21 de sus obras. Lo que dio por terminado su relación con Disney como distribuidor oficial y detrás de esta decisión, estuvo un penoso pasado en la forma que se trató a los filmes.

¿Disney traicionó a Studio Ghibli?

Según informó La República y en base a una declaración de Steve Alpert; quien es el líder de la división internacional de Studio Ghibli. El gigante estadounidense no cumplió con el acuerdo de serle fiel a las versiones originales de las películas; lo que quiere decir que hubo recortes, ediciones y más cambios.

Además, las películas “editadas” de Hayao Miyazaki se proyectaron en cines de los Estados Unidos; lo que empeoró la relación. La intención de Disney pudo haber sido reducir la duración de estas obras, pero “Nausica del Valle del Viento” distribuida por New World Pictures, sufrió de un corte y edición que enfureció al director japonés.

Disney subestima la popularidad de Studio Ghibli

Pareciera que Disney no tomó por hecho la gran popularidad de las obras de Hayao Miyazaki en el estudio de animación japonés; algunas de las más conocidas son “El Viaje de Chihiro”, “El Increíble Castillo Vagabundo”, “Ponyo”, “La Princesa Mononoke” y “Mi Vecino Totoro”. ¿Cuál de ellas ha sido tu favorita?

Steve Alpert, mencionó en su libro autobiográfico “Sharing a House with the Never-Ending Man: 15 Years at Studio Ghibli”; el cual se publicó el 16 de junio de 2020. Todo lo que consideró fue de la compleja y turbulenta relación entre Hayao Miyazaki y Disney. ¿No hay forma de cambiar esta decisión?

Disney traicionó la confianza de Studio Ghibli ¡OMG!

Hayao Miyazaki se enoja

Al parecer, las cosas entre Miyazaki y la distribuidora estadounidense fueron empeorando aún más. Alpert destacó las amenazas que envió Harvey Weinstein de Miramax al estudio japonés, pues quería reducir el tiempo de “La Princesa Mononoke” de 135 minutos a 90 y el director de inmediato lo rechazó diciendo:

“Sin cortes”

Te puede interesar: ¿Netflix consigue las películas de Studio Ghibli a través de engaños?

Tristemente, la película de “Kiki entregas a domicilio” fue de las más editadas, ya que se le cambió la música de fondo, se le agregó nuevos efectos de sonido e incluso diálogos. Steve Alpert no se quedó callado y regañó a Disney por sus acciones. ¿Siendo normal el enojo de Miyazaki verdad?