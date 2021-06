Disney se une a la celebración del Orgullo LGBT+ con programación especial

Disney ha decidido unirse a la celebración del Orgullo LGBT+ y lo hará mediante una programación especial en toda Latinoamérica el lunes 28 de julio, que es el Día Internacional del Orgullo. El objetivo de este contenido será promover el amor, respeto e igualdad para la comunidad.

En Disney Plus se va a destacar el corto animado "OUT", que pertenece a SparkShorts de Pixar y presenta a Greg, quien aun teniendo una vida repleta de amor siente la necesidad de guardar un secreto, pero con la ayuda de su cachorro y un poco de magia, aprenderá que no hay nada que necesite esconder.

Otra producción que también se promocionará como parte de los festejos por el Orgullo LGBT+ es el corto “El Princesito”, de la colección de Disney Launchpad que, resaltando estereotipos históricamente arraigados muchas veces aún presentes en la relación entre padres e hijos/as, invita a la reflexión de toda la familia.

Documentales para conmemorar el Orgullo LGBT+

Explorer Investigation - Cuerpos Perseguidos es una de las tantas producciones para ver durante el día del Orgullo LGBT+/Foto: Youtube

Además, entre la programación destacada en la plataforma de Disney en la sección de NatGeo, también podrá verse “La revolución del género”, el documental que examina el rol de la ciencia, la política y la cultura en relación al tema de género.

Así como el documental “Howard”, que muestra un retrato íntimo y profundo de la vida e identidad sexual de Howard Ashman, compositor responsable por los queridos clásicos de Disney durante la década de los 80s en Estados Unidos.

Mientras que en el canal de televisión de National Geographic, se celebrará la Semana del Orgullo Nat Geo entre el 28 de junio y el 2 de julio, con la emisión de documentales temáticos en el canal como: American Transgender, Explorer Investigation - Cuerpos Perseguidos, Original sin: How sex changed the world - The new normal y contenido especial en el sitio web de National Geographic Latinoamérica.

Programaciones especial en canal de Disney Latinoamérica

"Love Simon" es una de las cintas que se transmitirán en el canal Star por el "Pride Month"/Foto: Beon

En cuanto al canal de televisión de Disney Latinoamérica, STAR Channel, se podrá ver el “STAR Pride”, un bloque con películas, entre ellas “Love Simon”, “Billy Elliot”, y “Bohemian Rhapsody”.

También habrá episodios temáticos de “Los Simpson”, para reflexionar sobre estereotipos y celebrar la riqueza de la singularidad de cada persona.

Además, la empresa de Mickey Mouse donará fondos a distintas organizaciones en pro de la comunidad LGBT+ en todo el mundo.

