Disney producirá precuela de La Bella y La Bestia ¡Con Gastón como protagonista!

Disney apostará por más contenido live action original para sus series, y en este caso han elegido crear una precuela para su cinta “La Bella y la Bestia” de 2017 con Gastón como protagonista.

Gastón y Lefou protagonizarán nueva serie de Disney

Tras el éxito de los personajes, Gastón y LeFou, interpretados por Luke Evans y Josh Gad, Disney decidió expandir el mundo de la Bella y La Bestia, que ha sido una de sus cintas más exitosas, tanto en la versión live action como la película animada original.

Hasta el momento no se ha anunciado si la serie basada en los personajes de Gastón y LeFou estaría disponible por Disney Plus o en alguno de los afiliados del estudio, o incluso, si sería lanzada en DIsney Channel, aunque parece poco probable.

La anticipada precuela

De acuerdo al medio, The Hollywood Reporter, la precuela aún sin titular de “La Bella y la Bestia”, contaría con Josh Gad y Luke Evans volviendo a interpretar a sus personajes en la versión live action.

Para la producción de la nueva miniserie de Disney, se contará con Eddy Kitsis y Adam Horowitz, productores de la serie, Once Upon a Time. También anunciaron que la serie tendrá una duración de 6 episodios y sería un musical para se que se espera contar con la participación del compositor, Alan Menken, quien ha trabajado con The Walt Disney Studios en casi todas sus películas animadas desde “La Sirenita”.

La serie mostrará la vida de ambos personajes antes de los eventos ocurridos en la Bella y la Bestia de 2017 donde Dan Stevens y Emma Watson fueron protagonistas.

