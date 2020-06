Disney presenta nuevos detalles de la cinta “Artemis Fowl” de Kenneth Branagh/Foto: Pulp Fiction Cine

Walt Disney Pictures ha publicado algunas fotos para la esperada adaptación del director Kenneth Branagh de Artemis Fowl, protagonizada por Ferdia Shaw y el ganador del Globo de Oro Colin Farrell. La película se dirigirá directamente a Disney + el 12 de junio. La película originalmente estaba programada para debutar en los cines el 29 de mayo de 2020.

Basado en la serie de libros para adultos jóvenes del autor Eoin Colfer del mismo nombre, Artemis Fowl es una aventura fantástica y fascinante que sigue el viaje del genio Artemis Fowl de 12 años, un descendiente de una larga línea de autores intelectuales criminales, como él busca encontrar a su padre que ha desaparecido misteriosamente.

Con la ayuda de su fiel protector Butler, Artemis se dispone a encontrarlo y, al hacerlo, descubre una antigua civilización subterránea, el mundo increíblemente avanzado de las hadas.

Deduciendo que la desaparición de su padre está relacionada de alguna manera con el mundo secreto y solitario de las hadas, el astuto Artemis inventa un plan peligroso, tan peligroso que finalmente se encuentra en una peligrosa guerra de ingenio con las hadas todopoderosas.

El recién llegado Ferdia Shaw interpreta al personaje principal, con Colin Farrell como el padre autor intelectual criminal de Artemis, Lara McDonnell (Love, Rosie) interpretando al Capitán Holly Short, una elfa enérgica y enérgica, que es secuestrada por Artemis para rescatar a un hada de oro.

En el mundo de hadas subterráneo de Haven City, la ganadora del Premio de la Academia Dame Judi Dench (Skyfall) interpreta a Commander Root, el líder de la división de reconocimiento de LEPrecon, la fuerza de policía de hadas, y Josh Gad (La bella y la bestia) interpreta a Mulch Diggums, un enano cleptómano, que intenta ayudar a rescatar a Holly.

También contará con Nonso Anozie (Cenicienta) como Butler, Tamara Smart (The Worst Witch) como la sobrina de Butler, Juliet, y Miranda Raison (Asesinato en el Orient Express) como la madre de Artemis, Angeline.

Otros miembros del elenco incluyen a Josh McGuire (About Time), Hong Chau (Downsizing), Nikesh Patel (London Has Fallen), Michael Abubakar (Trust Me), Jake Davies (A Brilliant Young Mind), Rachel Denning (Doctor Who), Matt Jessup (Pavor), Simone Kirby (Alicia a través del espejo), Sally Messham (Aliada) yAdrian Scarborough (Les Misérables).

Ferdia Shaw hará su gran debut en el cine con la nueva película fantástica de Disney que será estrenada en su plataforma de streaming/Foto: Blackfilm

Kenneth Branagh dirige una película de Disney

Dirigido por Kenneth Branagh, el libro fue adaptado para la pantalla por el galardonado dramaturgo Conor McPherson. Artemis Fowl es producida por Branagh y Judy Hofflund, con Matthew Jenkins y Angus More Gordon como productores ejecutivos.

Esta será la primera vez que veremos a Colin Farrell en una película para niños y adolescentes; algo interesante de ambas estrellas de la cinta es que los dos actores son de origen irlandés/Foto: Blackfilm

Branagh trae de vuelta a varios miembros de su equipo creativo, entre ellos Haris Zambarloukos, director de fotografía; Jim Clay, diseñador de producción; Patrick Doyle, compositor; y Carol Hemming, diseñadora de cabello y maquillaje, quienes trabajaron en el proyecto de dirección de Branagh en 2017, Murder on the Orient Express.

El diseñador de vestuario es Sammy Sheldon Differ (Assassin's Creed), y la película será editada por Martin Walsh (Wonder Woman).