¿Disney prepara una película de The Mandalorian? Jon Favreau lo revela

Cuando la primera temporada de la serie de Star Wars de Disney y Lucasfilm, The Mandalorian, se estrenó en noviembre de 2019, se convirtió en un éxito instantáneo que llevó el recuento de suscriptores de Disney Plus a 24 millones a fines de ese mes, según IndieWire.

Gracias en gran parte a la adorabilidad de Baby Yoda, la audiencia de la serie creció aún más durante el próximo año. Naturalmente, la producción fue afectada un poco cuando la pandemia de COVID-19 golpeó al mundo a principios de este año, pero el equipo logró terminar la segunda temporada y mantenerse en el camino de la temporada 3.

La popularidad del programa parece ser un contraste perfecto con la de Star Wars: The Rise of Skywalker, que salió un mes después y vio caer sus números de taquilla en más del 90% dentro de las cuatro semanas posteriores al primer fin de semana de la película, como registra Forbes.

Con la historia detrás de The Mandalorian siendo más popular que la película final de la saga original de Star Wars, ¿alguna vez veremos una película de la serie? El creador del programa, Jon Favreau y la estrella, Pedro Pascal tienen algunas reflexiones sobre el tema.

Jon Favreau habla sobre una película mandaloriana

Variety habló con el creador del programa de The Mandalorian, Jon Favreau, en septiembre de 2020 sobre el crecimiento potencial del programa.

"A medida que conocemos nuevos personajes y empezamos a darnos un paso adelante, desde el punto de vista de la producción con respecto a cómo se puede utilizar esta tecnología, estamos empezando a explorar dónde podríamos ir", dijo Favreau a Variety. "Y podríamos comenzar a expandir lo que estamos haciendo y nuestras ambiciones sobre qué personajes queremos seguir".

Pedro Pascal y Jon Favreau en el set de The Mandalorian

Con esa declaración, dio a los fanáticos un rayo de esperanza de que podría haber más Mando en proceso más allá de una tercera temporada.

Jon Favreau volvió a hablar con Variety nuevamente este octubre. Cuando se le preguntó si creía que The Mandalorian eventualmente estaría vinculado de manera más significativa al gran universo de Star Wars, respondió:

"Cosas que solo habrías visto en el cine, las estás viendo en streaming, y creo que podría pasar también de otra manera".

El creador de la serie dijo que no tiene ninguna prisa por llevar la historia más allá del programa en la plataforma de streaming, pero que está "definitivamente abierto a ella" como una posibilidad en el futuro.

Mando tiene en un futuro de pantalla grande

Sabemos que ya existe la posibilidad de expansión dentro del rincón de The Mandalorian del universo de Star Wars, gracias a una declaración del ex CEO de Disney, Bob Iger, en febrero.

Iger dijo que veremos "la posibilidad de infundir [The Mandalorian] con más personajes y la posibilidad de llevar a esos personajes en su propia dirección en términos de serie" en las temporadas futuras del programa, según Variety.

Cuando Variety le preguntó al ex actor de Game of Thrones y actual estrella de The Mandalorian, Pedro Pascal qué pensaba sobre una posible película escindida de la serie, el actor dijo que le "encantaría" hacer esa película, pero no había escuchado. sobre cualquier cosa oficialmente bajo consideración en ese momento.

Con el amor de la estrella, el amor de los fanáticos y los escalones superiores insinuando una posible expansión, ciertamente podría llegar un día en el que veamos al cazarrecompensas con casco en la pantalla grande. Hasta entonces, tendremos que mantenernos al día con nuestras suscripciones a Disney Plus.

¿Te gustaría ver una película de The Mandalorian?, ¿Dónde crees que será estrenada?, ¿cine o directo a Disney Plus? Dinos que piensas en los comentarios.