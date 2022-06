Disney podría pagar más de 300 millones a Johnny Depp para ser Jack Sparrow.

Se rumorea que el asediado actor Johnny Depp recibirá un pago de más de 300 millones de dólares para regresar a "Piratas del Caribe", luego de ser expulsado sin ceremonias de la franquicia en 2018 en medio de acusaciones de abuso por parte de la ex Amber Heard.

Una fuente cercana a Disney supuestamente dejó caer la bomba en una nueva entrevista con el medio australiano Poptopic. “Según los informes, el acuerdo es que Johnny Depp regrese como Jack Sparrow”, afirmó el pequeño pajarito con fugas al sitio web de entretenimiento Down Under.

La estrella de "Donnie Brasco", había interpretado al bucanero intrépido en cinco

películas de "Piratas del Caribe" en los últimos 15 años, antes de que Disney lo descartara de la sexta y última entrega a raíz de la publicación del Washington Post en 2018 de Amberd Heard, donde Johnny Depp afirmó que lo difamó como abusador doméstico.

Según los informes, esto hizo que el ícono de "Edward Scissorhands" perdiera un día de pago de $22.5 millones. Sin embargo, luego de la muy publicitada victoria de Depp en la demanda por difamación a principios de este mes, parece que la casa de Micky Mouse podría estar dispuesta a reincorporarlo en el icónico papel.

“Disney está muy interesado en arreglar su relación con Johnny Depp”, alegó la fuente según Poptopic. "Se comunicaron con el actor antes de su juicio por difamación contra Amber Heard y le preguntaron si estaría interesado en regresar para una o dos películas de 'Piratas'".

Mientras tanto, según los rumores, el acuerdo de regreso, que supuestamente tiene un valor de $301 millones, vería a Depp “regresar como Jack Sparrow en Pirates of the Caribbean 6 y una serie derivada de Disney Plus sobre los primeros años de vida del Capitán del Perla Negra”, según la fuente.

Disney tiene esperanzas de que Depp regrese como Jack Sparrow

“Lo que puedo decirles es que el estudio ya ha escrito un borrador para una película sobre Jack Sparrow, por lo que tienen muchas esperanzas de que Johnny los perdone y regrese como su personaje icónico”, afirmó la fuente.

La Verdad Noticias informa que, el nuevo desarrollo se produce después de que un ejecutivo anónimo de Disney insinuara que el actor Johnny Depp se pondría nuevamente el tricornio del Capitán Jack Sparrow luego de su victoria en el juicio por difamación.

“Creo absolutamente después del veredicto que 'Pirates' está preparado para reiniciar con Johnny como el Capitán Jack de nuevo a bordo”, dijo la fuente en una entrevista con la revista People a principios de este mes. “Hay demasiado tesoro potencial de taquilla para un personaje querido profundamente arraigado en la cultura de Disney”, agregaron.

