Disney podría estar trabajando en la sexta entrega de Piratas del Caribe

No cabe duda que las películas que conforman la saga de Piratas del Caribe han logrado consolidarse como uno de los mayores éxitos que Disney ha realizado dentro de la industria cinematográfica durante las últimas dos décadas, por eso es que cualquier noticia de esta franquicia logra causar furor en las redes sociales.

Para sorpresa de todos los fanáticos de estas exitosas películas, se ha dado a conocer que Disney podría estar trabajando en una sexta entrega pero hasta el momento se desconoce si la sexta entrega continuará la historia o bien podría tratarse de un reboot de Los Piratas del Caribe.

Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar, quinta y última entrega de la franquicia de Disney, se estrenó en el año de 2017 y obtuvo una recaudación a nivel internacional de casi 80 millones de dólares, posteriormente se supo que la empresa estaba trabajando en una producción cinematográfica que pudiera prescindir del Capitán Jack Sparrow, a causa de los escándalos que Johnny Depp protagonizó con Amber Heard.

Fanáticos de Piratas del Caribe se encuentran ansiosos

Gracias a una entrevista que Lee Arenberg, conocido por interpretar al pirata Pintel en las tres primeras películas de la franquicia, le brindó al programa Kendall Talks TV se pudo saber que Disney está reconsiderado en producir la sexta entrega y que le gustaría volver a participar en la cinta.

“Definitivamente están discutiendo el hacer la sexta película, hasta donde sé… Claro que sí, por supuesto, obviamente. Pero ya han hecho dos cintas sin nosotros, sin embargo, me encanta, me encanta ese papel. Pero no depende de mí”, mencionó Lee Arenberg.

Aunque el actor confirmó que Disney está considerando hacer una nueva película de Piratas del Caribe, se desconoce si será un reboot o una continuación de la historia pero hay que destacar el hecho de que tener a Johnny Deep en la sexta entrega le podría costar a la empresa más de 90 millones de dólares.

