Disney podría dejar de incluir personajes LGBT en sus películas ¿Qué pasó?

Disney ha vuelto a causar polémica en las redes sociales al ser filtrado un informe confidencial que revela que la compañía ha pensado seriamente en ya no incluir personajes de la comunidad LGBT en algunos de sus contenidos debido a las repercusiones económicas que estas tienen.

El sitio We Got This Covered reportó que una fuente cercana a Disney aseguró que la popular empresa ha tenido cuantiosas pérdidas económicas con las inclusiones de personajes LGBT en diversas películas del Universo Marvel pues estas han sido censuradas en los países asiáticos.

Se sabe que Disney tuvo que censurar la escena del beso gay que aparecía en la serie de “Star Wars: The Rise of Skywalker” debido a que las autoridades de dichos países se lo solicitaron para poder transmitirlo en el mercado asiático. Dicha petición fue aceptada y la empresa tuvo que trabajar de nueva cuenta en la edición.

Disney dejará de apostar por contenido LGBT+ en sus futuras películas

Por esta razón es que la empresa de Walt Disney esta considerando la idea de incluir más personajes LGBT en sus futuros proyectos pues la censura que recibe en dichos países conservadores afecta en gran medida las ganancias que percibe en este popular mercado.

La película “Eternals” será la primera película del Universo de Marvel en mostrar a Phastos, un personaje abiertamente gay pero se desconoce si Disney editará algunas de sus escenas para evitar mostrar su orientación sexual y lograr transmitir el proyecto en las pantallas de dichos países.

Disney no ha dado alguna declaración al respecto pero el sitio We Got This Covered aseguró que la fuente que reveló dicha información es sumamente confiable. Los usuarios de las redes sociales aseguran que la compañía podría cometer un grave error si decide dejar de apostar por contenido LGBT en sus futuros proyectos. ¿Tu qué opinas?

