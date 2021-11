Disney permitirá groserías por primera vez en The Beatles: Get Back

Disney relajará su estricta medida de no permitir insultos ni malas palabras en sus producciones gracias a que Peter Jackson, director del documental ‘The Beatles: Get Back’, consiguió que la compañía hiciera una excepción.

El director de 60 años aseguró que la serie de tres partes, que será lanzada en Disney+, obtuvo el permiso porque no se trataba de un lenguaje “agresivo o de tipo seuxal”.

“The Beatles son chicos escoceses y dicen groserías libremente, pero no de una manera agresiva o sexual. Conseguimos que Disney aceptara tener juramento, que creo que es la primera vez que un canal de Disney”, dijo Jackson al portal Radio Times. “Eso los hace sentir modernos también. Obviamente, la gente maldecía en los años 60, pero no cuando estaban siendo filmados ''.

¿De qué tratará el documental?

Jackson es la primera persona en 50 años en tener acceso a las grabaciones que se verán.

En junio de este año, Disney anunció que la serie documental de The Beatles llegaría a Disney en noviembre dirigida por Peter Jackson, quien se encargó de restaurar una colección de imágenes nunca antes vistas de la banda.

El programa sigue la historia de la icónica banda de Liverpool mientras planean su primer show en vivo en más de dos años, utilizando imágenes inéditas (filmadas por Michael Lindsay-Hogg) y más de 150 horas de audio sin escuchar, todo lo cual ha sido brillantemente restaurado.

La película traza la escritura y el ensayo de 14 nuevas canciones, originalmente pensadas para su lanzamiento en un álbum en vivo que lo acompaña.

The Beatles: Get Back también incluye otras canciones y composiciones clásicas que aparecen en los dos últimos álbumes de la banda, Abbey Road y Let It Be.

El documental presenta, por primera vez en su totalidad, la última presentación en vivo de The Beatles como grupo, el inolvidable concierto en la azotea en Savile Row de Londres.

The Beatles: Get Back estreno en México

El estreno en Disney+ será simultáneo en el mundo.

La serie, que en un principio fue pensada como una película, será estrenada en México y todo el mundo el 25, 26 y 27 de noviembre de 2021, según Cine Premier. Cada una de las partes tiene una duración de dos horas.

