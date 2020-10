Disney lanza primer tráiler de “Raya and the Last Dragon” ¡No te lo pierdas!

Se suponía que la nueva película animada de Disney, Raya and the Last Dragon, llegaría a los cines en noviembre, pero la pandemia de coronavirus en curso cambió esos planes. La muy esperada película de Disney se ha pospuesto hasta marzo de 2021, pero eso no significa que los fanáticos estén menos emocionados de verla.

El estudio anunció a principios de esta semana que el primer tráiler de Raya and the Last Dragon llegaría el miércoles 22 de octubre por la mañana, y esa promesa se mantuvo.

El tráiler debut de la película transporta a los espectadores a un mundo antiguo lleno de magia, aventuras y criaturas místicas. Como era de esperar, dado que es una película de Disney, las imágenes de Raya and the Last Dragon se ven impresionantes, y ciertamente generarán aún más expectación para el lanzamiento de la película en marzo.

Disney busca cambiar el "modelo tradicional de una princesa"

La estrella de Star Wars: The Last Jedi, Kelly Marie Tran, da voz a Raya la protagonista de la película, y la actriz le explicó a EW que su personaje cambiará al modelo tradicional de la Princesa de Disney.

La película de Disney, Raya and the Last Dragon, llegará en marzo del 2021

"Ella es alguien que técnicamente es una princesa, pero creo que lo que es realmente genial de este proyecto, sobre este personaje, específicamente es que todos están tratando de cambiar la narrativa sobre lo que significa ser una princesa", explicó Tran.

“Raya es totalmente una guerrera. Cuando era niña, estaba emocionada de conseguir su espada. Y crece hasta convertirse en una guerrera valiente y realmente puede cuidarse sola".

Raya and the Last Dragon está dirigida por Don Hall y Carlos López Estrada, quienes han estado trabajando en la película durante la pandemia de este año.

“Como cineastas, (los directores) Don (Hall) y Carlos (López Estrada) aportan una combinación de conocimientos de animación y narración emocional a Raya and the Last Dragon, llevando nuestra aventura fantástica a alturas sorprendentes, originales y dinámicas”, dijo Jennifer Lee, directora creativa de Walt Disney Animation Studios.

“Ambos vieron el potencial de esta película y tenían una fuerte visión de la historia, especialmente para nuestro personaje principal, interpretado por la maravillosa y talentosa Kelly Marie Tran. Y no es poca cosa, los directores Don y Carlos, los escritores Qui (Nguyen) y Adele (Lim), y todo el equipo de 400 artistas de Disney Animation están haciendo esta película juntos, separados y trabajando desde casa".

