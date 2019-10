Disney hace trampa: compra todos los boletos de Star Wars para tener record

La compañía Disney se ha caracterizado por formar un gran monopolio en el mundo del entretenimiento, y es que, no le bastó con comprar Marvel y Lucasfilm, sino que ahora también se ha hecho con los derechos de Fox. Y es que para Disney lo más importante es destacar, y ser la compañía de entretenimiento más grande de todos los tiempos.

Por eso, tal parece que están dispuestos a hacer trampa para llamar la atención de los espectadores, tal es el caso del reciente rumor con la última película de Star Wars: The Rise of The Skywalker.

Y es que el pasado lunes 21 de octubre salió a la luz el tráiler de dicha película, pero eso no es todo, sino que también salieron a la venta los boletos para el estreno de dicha cinta. De acuerdo con el medio Tomatazos, la producción de Disney y Lucasfilm se había convertido un récord tras generar la mayor preventa de boletos en su primera hora, superando a la cinta Avengers, que también forma parte de Disney Studios.

De acuerdo con Tomatazos y Fandango, sitios especializados en cine, se ha comenzado a dudar de lo certero de este record, y la gente en redes sociales ha apostado por que fue la propia compañía Disney quien realizó un fraude, a fin de generar nuevos récords.

“La expectativa por la pre-venta de boletos de The Rise of Skywalker parece ser falsa. Uno de los Cinemark tiene vendidos los mismos 94 asientos en cada una de las salas desde el 19 de diciembre hasta el 26 de diciembre. Siete mil boletos que no están disponibles y ni siquiera se pueden conseguir a través de sus pases. Disney estafando otra vez.”, reportaron los usuarios a través de twitter.

Los usuarios lamentaron el hecho, pues muchos de los fanáticos verdaderos se han quedado sin la oportunidad de ver el estreno de la película, al menos en Estados Unidos, y es que aseguran que Disney no necesitaba hacer tal acción, pues al ser una de las conclusiones de la saga más importante, las entradas se vendieron por si solas.

