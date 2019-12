Disney confirma REMAKE de “Mi Pobre Angelito”; este es el elenco

Mi Pobre Angelito es la película que marcó toda una década en los filmes navideños, la cual es vista cada año, quienes supieron notar la gran popularidad de la historia fue Disney, pues tiene en la mira un proyecto para esta cinta e incluso a todos los actores que formarán parte, próximamente podrás verla en su plataforma de streaming Disney+.

La noticia que más alegró a los que estaban presentes durante el anuncio, fue que el actor del personaje original, Macaulay Culkin, quien ahora tiene 39 años, tendrá un pequeño papel en esta nueva película, así que se puede esperar un nostálgico flashback de lo que vimos en 1990, no hay duda que Disney quiere continuar con su fórmula de remakes para el 2020.

Con información de El Heraldo de México, se anunció que el actor británico Archie Yates de 10 años de edad, será el que tendrá el papel protagónico de la película, de igual forma se encuentra la comediante Ellie Kemper, a quien podemos ver en The Office, no hay duda de que Disney sabe muy bien lo que quiere lograr con esta nueva versión de “Mi Pobre Angelito”.

La noticia llegó desde el mes de agosto del 2019, por lo que este nuevo proyecto busca traer una historia que si bien está inspirada en la comedia navideña de los noventas, no es precisamente la misma premisa, ya que Archie Yates no interpretará al mismo personaje que Macaulay Culkin, sino que será un niño que viva una situación similar a lo que pasó en la original.

Por otra parte, se confirmó que Disney+ tendrá en su catálogo nuevas versiones de "Night at the Museum" (2006), "Cheaper by the Dozen" (2003) o "Diary of the Wimpy Kid" (2010), siendo todas éstas son nuevos proyectos que tiene Disney tras adquirir los derechos de 21st Century Fox, lo que ya ha presumido con un montón de series y filmes originales para brindar variedad en su catálogo.

