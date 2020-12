Disney anuncia que Hulu se asociará con Kardashian-Jenners para nueva serie

Disney está trabajando con la familia Kardashian-Jenner en un nuevo reality show en Hulu que reemplazará a Keeping Up With The Kardashians, que termina en 2021. Los fanáticos estaban muy preocupados por el hecho de que E! canceló KUWTK, anunciando que la última temporada de la serie saldría al aire.

Sin embargo, algunos fanáticos de toda la vida también se preguntaron si esta había sido una decisión tomada por la familia para alejarse de los reality shows. No obstante, el final de este programa de larga duración sería un gran golpe para la televisión de realidad en su conjunto.

Aún así, hubo fanáticos de KUWTK que insistieron en que probablemente fue una decisión tomada por los miembros de la familia para distanciarse de E!. Por diferentes razones, los miembros de la familia Kardashian-Jenner como Kendall Jenner y Rob Kardashian tuvieron una relación de ida y vuelta con el programa durante diferentes períodos de tiempo.

Pero el golpe más reciente y contundente a la serie vino de Kourtney Kardashian, quien anunció que dejaría el programa en 2020.

En cualquier caso, cuando la cancelación del programa se hizo realidad, la mayoría de los miembros de la familia se sintieron nostálgicos y compartieron el cariño declaraciones en las redes sociales.

Las Kardashian-Jenners se mudan a Hulu para una nueva serie

Pero este jueves, los ejecutivos de Disney anunciaron en el evento del Día del Inversor de la compañía que están trabajando activamente con la familia Kardashian-Jenner para una serie de realidad que se transmitirá en Hulu y, en consecuencia, reemplazaría a Keeping Up With The Kardashians de E!.

Este nuevo programa de Kardashian fue objeto de burlas en el carrete destacado de Hulu que incluía todos los próximos proyectos del servicio de transmisión. KUWTK terminará en 2021, pero se espera que este nuevo reality show de Kardashian-Jenner en Hulu se estrene ese mismo año.

Hubo ciertos expertos en televisión que esperaban que este anuncio ocurriera en algún momento, confiando en que otra red o servicio de transmisión seguramente firmaría un nuevo acuerdo con la familia Kardashian-Jenner tan pronto como terminara Keeping Up With The Kardashians.

Sin embargo, fue una sorpresa que tal anuncio se hiciera tan pronto después de que se cancelara KUWTK, incluso antes de que 2020 llegara a su fin.

Además, es interesante que Disney sea el estudio detrás de estas negociaciones, lo que le indica al mundo que la compañía definitivamente está interesada en producir contenido nuevo para Hulu, incluso si el proyecto no encaja bien con el muy exitoso Disney Plus.

Los fanáticos de Keeping Up With The Kardashians tienen una razón para celebrar las buenas noticias. La familia se queda en el negocio de los reality shows y ahora se muda a Hulu.

