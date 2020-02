Disney anuncia el lanzamiento del muñeco oficial de Baby Yoda

The Mandalorian es una serie de televisión estadounidense creada por Jon Favreau para la plataforma de Disney+. Fue lanzada el 12 de noviembre del 2019 y la historia ocurre unos años después de los eventos ocurridos en la exitosa y aclamada película de “Stars Wars: The Return of Jedi”.

Uno de los personajes de The Mandalorian que logró cobrar gran popularidad a nivel internacional fue Baby Yoda pues se sabe que los televidentes posicionaron a The Child, como en realidad se llama el alienígena dentro de la historia, como una de las figuras más queridas de la serie.

La popularidad de Baby Yoda creció de una manera impresionante pues miles de fanáticos demostraron su enojo con la empresa de Walt Disney al darse cuenta que la primera temporada de The Mandalorian terminó y todavía no se tenía alguna noticia de un merchandising oficial.

El muñeco oficial de Baby Yoda ya está disponible para su venta

Varios comercios se percataron de esta situación y sorprendieron a los fanáticos de la serie con cientos de productos con la imagen de Baby Yoda pero ninguno de ellos contaba con la licencia oficial de Star Wars pues debes de saber que Hasbro es la única marca que cuenta con el permiso para comercializar productos verificados.

Pero la espera para los fanáticos terminó el pasado 20 de febrero ya que Hasbro sorprendió a todas las redes sociales con el lanzamiento de la figura oficial de Baby Yoda. Dicha noticia provocó que el nombre del peculiar personaje de The Mandalorian se volviera tendencia.

El muñeco de Baby Yoda costará 29.99 dlls y medirá 7.5 pulgadas. Hasbro reveló que la figura animada contará con movimientos que la harán ver más real y también han incluido varios accesorios que aparecen dentro de la serie para que los fanáticos puedan imaginar que están dentro de una escena de The Mandalorian.

Fotografías: Pinterest y Disney+

