Disney anuncia NUEVA película de “El Rey León” ¡Será dirigida por Barry Jenkins!

Disney avanza con una secuela de "El Rey León" en formato fotorrealista. Esta vez, Barry Jenkins dirigirá. Jenkins conectó previamente un jonrón cinematográfico con Moonlight, la ganadora del Oscar a la Mejor Película. También escribió el guión nominado al Oscar de If Beale Street Could Talk.

El primer remake de El Rey León fue dirigido por el director de “El libro de la selva” y de Iron Man, Jon Favreau, quien ahora dirige el programa The Mandalorian.

La secuela del Rey León aún no tiene una fecha de lanzamiento o una fecha de inicio de producción, pero es probable que tenga una alta prioridad dado el éxito de taquilla de la primera película.

¿De qué tratará la nueva película de "El Rey León"?

Jeff Nathanson, escritor de El Rey León de 2019, regresa para escribir la secuela. La mayoría de los detalles se mantienen en secreto por ahora, pero lo que se sabe es que la secuela de El Rey León se sumergirá en los orígenes de Mufasa.

La nueva película de El Rey León nos contará un poco más sobre la vida de Mufasa

No será una precuela de ninguna manera, ya que también se centrará en hacer avanzar la historia con los personajes existentes de la película de 2019.

“Al ayudar a mi hermana a criar a dos niños pequeños durante los años 90, crecí con estos personajes”, dijo Jenkins. "Tener la oportunidad de trabajar con Disney en la expansión de esta magnífica historia de amistad, amor y legado mientras avanzo en mi trabajo de relatar las vidas y almas de la gente dentro de la diáspora africana es un sueño hecho realidad".

No hay una palabra oficial sobre si el elenco regresará para la secuela en su totalidad, como parte o no en absoluto. La película original contó con las voces de Donald Glover, Beyonce, Chiwetel Ejiofor, Alfre Woodard, James Earl Jones, John Oliver, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Billy Eichner, Eric Andre, Amy Sedaris, Florence Kasumba y Chance the Rapper.

Disney lanzará una secuela de El Rey León en "live-action"

La apuesta de Disney de adaptar sus películas originales a películas “live-action”, siendo este caso una forma diferente de animación diseñada para parecer realista, ha sido implacable en los últimos años.

La Bella y la Bestia, Aladdin y Mulan se encuentran entre los que ya se han lanzado. Aún están por venir Peter Pan, Pocahantas, esta secuela del Rey León y La Sirenita, entre otros.

