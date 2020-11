Disney afina los últimos detalles para el live action de Lilo & Stitch

Se ha dado a conocer que Jon M. Chu, director de Crazy Rich Asians, será el encargado de rodar una nueva película de Lilo & Stitch, la cual combinará actores de carne y hueso con efectos digitales creados por ordenador, detalle que ha generado una gran expectativa entre los fanáticos del clásico filme de Disney.

Según el medio estadounidense Variety, el cineasta se encuentra negociando con Disney los últimos detalles del live action de Lilo & Stitch, esto después de haber terminado de dirigir la versión fílmica de In The Heights, el musical de Lin-Manuel Miranda que se estrenará en 2021.

Fans de Lilo & Stitch están ansiosos por conocer el diseño 3D que tendrá el carismático protagonista alienígena.

Lilo & Stich, un éxito para Disney

Dirigida y escrita por Dean DeBlois y Chris Sanders, la película original de Lilo & Stitch narra la historia de la amistad entre una niña hawaiana de nombre Lilo y un alienígena con forma de perro, a quien llama Stitch. Ese largometraje logró recaudar 273 millones de dólares en todo el mundo, esto según los datos del portal especializado Box Office Mojo.

Lilo & Stitch se ha convertido en una de las películas más aclamadas de Disney.

Por el momento se desconoce si el live action de Lilo & Stitch se estrenará en los cines o verá la luz a través del servicio de streaming Disney+, el cual llega a América Latina el próximo 17 de noviembre.

El remake de Lilo & Stitch encaja en la estrategia de Disney de reinterpretar las películas más exitosas de su catálogo, un movimiento que le ha dado muy buenos resultados en taquilla como por ejemplo Alice in Wonderland, Cinderella, The Jungle Book, Beauty and the Beast, Mulán, The Lion King, Aladdin y Dumbo.

¿Te agrada la idea de que Disney realice un live action de Lilo & Stitch? ¿Crees que esta nueva versión tenga el mismo éxito que las anteriores? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

