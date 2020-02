Disney Plus tendrá TRES Capitán América en la serie "The Falcon and the Winter Soldier"/Foto: Cinemascomics

La serie “The Falcon and the Winter Soldier” original de la plataforma Disney Plus contará de una mejor forma el origen del primer Avenger: Capitán América. Pero no sólo eso, sino que también se ha comenzado el rumor de que en esta producción de Marvel podremos ver a tres Capitán América, cada uno de distinto actor y personalidad.

En la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), no sólo tendremos películas, sino también las series que encontraremos en la plataforma Disney+ para continuar conociendo las historias de los emblemáticos superhéroes. La primera de ellas será “The Falcon and the Winter Soldier” donde conoceremos lo que ocurrió después de que Steve Rogers decidiera dejar de ser el Capitán América y le cediera el puesto a Sam Wilson alias Falcon.

Este sería el primer Capitán América que veremos en la serie, pero no el único. El posible segundo Captain lo tendremos con la aparición de US Agent, este personaje es una inestable versión de lo que era Capitán América con Steve Rogers. Mientras que el tercero sería el personaje Isaiah Bradley.

De acuerdo con los expertos de estas cintas y de las historietas originales, Isaiah Bradley sería interpretado por el actor Carl Lumbly. Este personaje fue el primero en ser inyectado con el suero del super soldado, mucho antes que Steve Rogers. Sin embargo, Isaiah Bradley no obtuvo los mismos poderes de Rogers, pero sí muchos similares.

El tercer Capitán América podría dar pie a los Young Avengers

Con la aparición de Isaiah Bradley como el posible tercer Capitán América, Disney Plus nos estaría dando un indicio de que exista la posibilidad de que lleven a la pantalla la historia de los "Young Avengers", donde está el nieto de Isaiah, Elijah Bradley, quien consigue los mismos poderes de su abuelo gracias a una transfusión sanguínea.

Elijah Bradley/Foto: La Guía del Varón

Aunque la participación de tres Capitanes América aún no está confirmada, los fans esperan que Marvel y Disney sí den la grata sorpresa. Por el momento se dice que la serie “The Falcon and the Winter Soldier” sería estrenada en agosto de 2020, y también veremos a un nuevo villano: Baron Zemo.

Young Avengers/Foto: Pinterest

