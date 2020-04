¡Disney Plus lo hace de nuevo! Censura semi-desnudo en Splash y enoja a fans

Disney Plus nuevamente es el blanco de críticas por censurar escenas en las cintas que agrega a su catálogo, en esta ocasión al eliminar el semidesnudo que aparece en la famosa película, “Splash”.

Disney Plus censura escenas de Splash

“Splash”, protagonizada por Tom Hanks y Daryl Hannah, fue agregada al catálogo de Disney Plus, pero sus fans no pudieron disfrutar al 100% de la historia de amor entre un humano y una sirena debido a la censura.

La escena original de “Splash” muestra el cuerpo desnudo - o al menos una parte - de Daryl Hannah cuando besa a Tom Hanks, por lo cual Disney Plus incrementó digitalmente el largo de cabello de la protagonista.

En redes sociales, fans de “Splash” criticaron a la plataforma de streaming por la censura, en ocasiones innecesaria, que ha comenzado a caracterizar a Disney Plus.

“Es curioso, están de acuerdo con mostrar el trasero desnudo de Hugh Jackman en X-Men: Days of Future Past”, escribió un fan.

Censura en Disney Plus es blanco de críticas

En varias ocasiones, Disney Plus ha sido señalado por la censura en varios de los contenidos que agregan al catálogo, principalmente porque suelen considerarla innecesaria.

En el caso de “Splash”, fans de la cinta clásica de Tom Hanks mencionan como la escena no es de naturaleza sexual, aunque tiene connotaciones eróticas, incluso la original no es muy explícita por lo que no era necesario censurarla.

Disney Plus también ha sido criticado por cambiar el nombre de algunos episodios de “Los Simpson” o eliminarlos al ser considerados “incómodos” o “inapropiados”.

Hola @disneyplus ¿ Por qué en vuestra plataforma no podemos disfrutar del culo de Daryl Hannah y sí del culo de Hulk? pic.twitter.com/ehVUVtT20C — ��Comunidad Cinéfila �� (@Septimofriki) April 13, 2020

Incluso, se ha criticado la censura en contenido creado por Disney, como fue el caso de “Lilo & Stitch”, cuando cambiaron una escena en la que Lilo se esconde en una secadora para evitar que niños intenten imitar al personaje, pero en su lugar causó indignación hacia Disney Plus.