Disney Plus confirma el ESTRENO de dos episodios de WandaVision

WandaVision de Marvel tendrá un estreno de dos episodios, anunció Disney hoy. En un comunicado de prensa, recibimos la confirmación de los planes de lanzamiento inicial de WandaVision, que es que "Los primeros 2 episodios se estrenarán en Disney + el viernes 15 de enero. El episodio 3 debutará el viernes 22 de enero".

Eso es un cambio del formato de lanzamiento de Disney + cómo la exitosa serie de Star Wars The Mandalorian, que lanza solo un episodio por semana. Marvel Studios no ha publicado ningún contenido nuevo desde el lanzamiento de Spider-Man: Far From Home en 2019, por lo que este podría ser un pequeño extra para que los fanáticos regresen al Universo Cinematográfico de Marvel con un evento de estreno de largometraje.

Aunque, es posible que WandaVision solo necesite de dos episodios para realmente absorber a los espectadores. Tendría sentido: la serie parece ser una construcción lenta.

¿Qué veremos en la serie de Marvel y Disney Plus, WandaVisión?

Como hemos informado en La Verdad Noticias, la serie comenzará con Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany) viviendo como una pareja feliz en un mundo de fantasía al estilo de una comedia de situación antes de que la "realidad" muestre grietas de algo más retorcido y siniestro.

Se podrían necesitar ambos episodios para establecer realmente esa intriga más oscura debajo de los puntos de referencia de la televisión y los cómics con los que WandaVision parece estar repleta. Y nuevamente, dado que ha pasado más de un año sin una película de MCU, dos episodios de WandaVision se sentirán como un evento de largometraje para los fanáticos hambrientos.

Por supuesto, la reciente revelación de que los nueve episodios de WandaVision serán clasificados como PG tiene a algunos fanáticos de Marvel ahora cuestionando cuánta ventaja (o no) habrá en las partes más aterradoras del programa.

No obstante, esta primera serie Marvel Disney Plus parece que va a ser una pieza fundamental del arco de la historia de la Fase Cuatro de MCU. Después de que Scarlet Witch comience a doblar la realidad para adaptarse a sus caprichos, las ondas en el multiverso se sentirán desde WandaVision a través de Spider-Man 3 y Doctor Strange In The Multiverse. Eso es todo para decir: este es un poco de contenido que seguramente los fanáticos de Marvel sintonizarán.

Aquí está la sinopsis oficial de WandaVision: "WandaVision de Marvel Studios combina el estilo de las comedias de situación clásicas con el Universo Cinematográfico de Marvel en el que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany), dos seres superpoderosos que viven sus vidas suburbanas ideales, comienzan a sospechar que no todo es lo que parece.

