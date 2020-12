Disney Plus anuncia NUEVA serie de Star Wars ¡Será de Boba Fett!

Hubo bastante confusión al final de la segunda temporada de Star Wars: The Mandalorian, ya que la escena posterior a los créditos reveló que el Libro de Boba Fett llegaría en diciembre de 2021 a Disney Plus, al mismo tiempo que The Mandalorian Temporada 3.

Algunas personas se preguntaron si esas dos cosas eran una en la misma. ¿Podría Boba Fett asumir el papel de Mando en la tercera temporada, haciendo que el programa sea más una antología? Un par de días después tenemos una respuesta oficial. Star Wars: The Book of Boba Fett tendrá su propia serie.

Boba Fett regresará en una nueva serie de Star Wars para Disney Plus

Disney Plus confirmó que la escisión de Boba Fett sería un asunto independiente este lunes 2 de diciembre por la mañana, antes de una aparición de los productores ejecutivos en Good Morning America. El tweet del servicio de transmisión reveló el logo oficial de la nueva serie y confirmó que Dave Filoni y Jon Favreau serían productores ejecutivos junto a Robert Rodríguez, quien dirigió uno de los episodios mandalorianos de Boba Fett.

El anuncio de Disney Plus de la nueva serie de Star Wars

El tweet no solo confirma The Book of Boba Fett como una serie separada, sino también qué dos estrellas mandalorianas liderarán la carga. Como se esperaba, Temuera Morrison y Ming-Na Wen protagonizarán The Book of Boba Fett como el cazarrecompensas titular y Fennec Shand, respetuosamente.

Si recuerdas, Fennec Shand fue dado por muerto en la primera temporada de The Mandalorian, solo para ser rescatado por Boba Fett, por lo que ahora los dos son aliados leales.

The Book of Boba Fett, a new Original Series, starring Temuera Morrison and @MingNa Wen and executive produced by @Jon_Favreau, @Dave_Filoni, and Robert @Rodriguez, set within the timeline of #TheMandalorian, is coming to #DisneyPlus Dec. 2021. pic.twitter.com/vAoPWpxquq — Disney+ (@disneyplus) December 21, 2020

Todo esto significa que, a pesar de lo que algunas personas puedan estar diciendo en las redes sociales, The Mandalorian no es una extraña serie de antología. Se informó a La Verdad Noticias que, la temporada 3 no seguirá a un personaje mandaloriano diferente. Din Djarin, de Pedro Pascal, protagonizará la tercera temporada de la serie, que se lanzará justo después de The Book of Boba Fett.

¿Estás deseando ver The Book of Boba Fett en Disney Plus el próximo diciembre? ¿Cuál de los spin-offs de The Mandalorian esperas más? ¡Háznoslo saber en los comentarios!

