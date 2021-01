Disney Plus: Todos los estrenos que llegan a la plataforma en enero 2021

Disney Plus cerró 2020 con un verdadero placer para la multitud en la temporada 2 de "The Mandalorian", pero el servicio de streaming de un año busca llevar las cosas a un nuevo nivel en 2021.

Comenzando con la primera de sus prometidas series de televisión con las estrellas del Universo Cinematográfico de Marvel, "WandaVision".

Pero eso no es todo lo que llega a Disney Plus este mes, y los fanáticos de Star Wars, X-Men, Pixar y más tienen mucho que esperar durante todo enero.

En La Verdad Noticias, te presentamos todo lo que se estrenará en Disney Plus este enero.

1º de enero

700 Sharks

Dr. Seuss’ Horton Hears a Who!

Great Shark Chow Down

Mega Hammerhead

Mr. Popper’s Penguins

The Wolverine (2013)

Earth to Ned: Episodios 11-20

Beyond the Clouds: A Firm Handshake

8 de enero

Disney Fam Jam

Ferdinand

Star Wars Forces of Destiny: Volumen 1

Star Wars Forces of Destiny: Volumen 2

Star Wars Forces of Destiny: Volumen 3

Star Wars Forces of Destiny: Volumen 4

Toy Story That Time Forgot

Beyond the Clouds: The Anatomy of Emotion

Marvel Studios: Legends: Episodios 1 y 2

Isle of Dogs llega a Disney Plus el 15 de enero

15 de enero

Disney Elena of Avalor (T3)

Doctor Doolittle 3

Isle of Dogs

WandaVision: Episodio 1

Mary Poppins Returns

Beyond the Clouds: The Concert of a Lifetime

22 de enero

Wild Uganda

Pixar Popcorn: Estreno

WandaVision: Episodio 2

Beyond the Clouds: The Finishing Touches

29 de enero

Dinosaurs: Temporadas 1-4

Epic

The Incredible Dr. Pol

Ramona and Beezus

Texas Storm Squad

WandaVision: Episodio 3

Beyond the Clouds: A Promise Kept (Final)

