Disney Plus: Revelan "por accidente" la fecha de estreno de Ms. Marvel y Hawkeye

Disney Plus tiene programadas varias series originales de Marvel Studios para el 2020, siendo “The Falcon and The Winter Soldier” y “WandaVision” las primeras en sumarse al UCM que tanto extrañan los fanáticos al terminar “Avengers: Endgame” y un peculiar error por Hasbro señaló que los juguetes de “Ms. Marvel” junto con “Hawkeye” estarán disponibles desde el 2021.

Siendo un dato que normalmente viene ligado con la fecha de estreno oficial de la serie, pues Hasbro no suele sacar un juguete en el mercado hasta que su película o material audiovisual estrene de manera legal, datos que parecen haber confirmado dos de los estrenos de Disney Plus en el 2021 junto con las ya programadas series de “Loki” y “What If…?” para el mismo año.

Esto sucedió en la Feria del Juguete de Nueva York mediante un anuncio que incluyó todos los títulos de Marvel Studios que llegan a Disney Plus junto con sus respectivos juguetes de Hasbro. Entre ellos destacó el de Baby Yoda, el cual no estuvo a la venta hasta el estreno de la serie “The Mandalorian”.

El anuncio de Hasbro sobre juguetes del UCM

Según información de Wipy, ambas series de Marvel Studios siendo “Ms. Marvel” y “Hawkeye” aún no tiene a sus protagonistas, así que las fechas presentadas en el calendario de Hasbro pueden llegar a tener cambios en caso de no encontrar a todos sus actores.

Tomando en cuenta que si ambas series están programadas para el 2021, lo más probable es que deban comenzar a grabar desde mediados del 2020 para poder estrenarlas en la fecha estipulada por los juguetes de Hasbro.

