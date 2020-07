Disney Plus: Estos son todos los estrenos de AGOSTO en la plataforma de streaming

Disney Plus sigue sorprendiendo a sus suscriptores con la llegada de más contenido nostálgico a la plataforma de streaming.

El verano de 2020 tendrá un lado positivo para algunos miembros de la Generación Z que crecieron viendo a Phineas & Ferb en Disney Channel. El esperado largometraje Phineas & Ferb The Movie: Candace Against the Universe llega oficialmente a Disney + a finales de agosto. Ferb, definitivamente sabemos lo que haremos el 28 de agosto, ahora.

Candace Against the Universe no es la única película nueva que llegará al servicio en agosto. The One and Only Ivan, una película basada en la galardonada novela de la autora de Animorphs, Katherine Applegate, sobre un gorila de espalda plateada que crece en cautiverio pero aprende a dibujar para expresar sus sueños de ser libre, también debutará en el servicio de streaming en agosto. El elenco de voces incluye a Sam Rockwell, Angelina Jolie y Danny DeVito, y también está protagonizada por Bryan Cranston.

Mira qué más vendrá a Disney + en agosto a continuación.

7 de agosto

Howard (Disney + Original)

Muppets Now Episodio 102 - "Fever Pitch" (Disney Original)

One Day at Disney Episodio 136 - "Ryan Meinerding: Director creativo de Marvel Studios" (Disney Original)

Disney Family Sundays Series Finale Episodio 140 - "Goofy: Pencil Cup" (Disney Original)

Pixar In Real Life Episodio 110 - "Wall-E: BnL Pop-up Shop" (Disney Original)

Reinos ocultos de China

Principe de Persia: Las arenas del tiempo

Star Wars Galaxy's Edge: la aventura aguarda

La película de los cacahuetes

OVNI Europa: Las historias no contadas (T1)

X Men

14 de agosto

El único y único Ivan (Disney Original)

Muppets Now Episodio 103 - "Getting Testy" (Disney Original)

Campamento Mágico (Disney Original)

Un día en Disney Episodio 137 - "Pavan Komkai: Broadcast Engineer" (Disney Original)

Extraño pero cierto (Disney Original)

Alaska Animal Rescue Season 1

Ant-Man y la avispa

Leopardos salvajes de la India

Jungle Animal Rescue Season 1

Nature Boom Time Temporada 1

Sam's Zookeeper Challenge Season 1

Scuba Sam's World Temporada 1

Espaciado temporada 1

T.O.T.S. Temporada 1

T.O.T.S. Llamando a todos los T.O.T.S. Temporada 1

El mejor showman

Wild Cats of India Temporada 1

Zombis 2

21 de agosto

Muppets Now Episodio 104 - "Modo de reposo" (Disney Original)

One Day at Disney Episodio 138 - "Heather Bartleson: Holiday Services" (Disney Original)

Extraño pero cierto Episodio 302 - "Parques Nacionales" (Disney Original)

De vuelta al Titanic

La bella y la Bestia

Marte: un día en el planeta rojo

28 de agosto

Phineas & Ferb The Movie: Candace Against the Universe (Disney Original)

Muppets Now Episodio 105 - "El factor I.T."

Un día en Disney Episodio 139 - "Eric Baker: Director creativo de imaginación" (Original de Disney)

Extraño pero cierto Episodio 303 - "Agricultura"

Alicia a través del espejo