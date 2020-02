Disney Plus: ¿El villano en “Falcon and the Winter Soldier” fue un Vengador?

Falcon and the Winter Soldier llega a Dinsey Plus próximamente a finales del 2020, serie que Marvel Studios combina con el UCM visto con los Vengadores, lo que presenta una posible continuación a detalle de Avengers: Endgame sobre el futuro de Capitán América en la historia.

¿El villano de la serie fue un Vengador?

Hablando del antagonista de Falcon and the Winter Soldier, nombramos a US Agent, quien ocupará el puesto de Capitán América de manera temporal bajo órdenes de los Estados Unidos y no el héroe que Steve Rogers eligió al final de la saga de Avengers, pues Falcón podría no reemplazarlo por varios sucesos en la serie de Disney Plus.

Incluso hay imágenes filtradas del rodaje por Marvel Studios, donde el personaje presentado como John Walker “Super-Patriot” parece portar un traje similar al del Capitán América e incluso el icónico escudo con la estrella de los Estados Unidos, pero para entender a este personaje es necesario remontarnos a los cómics.

Disney Plus: ¿El villano en “Falcon and the Winter Soldier” fue un Vengador?

Este personaje tuvo que cambiar su nombre y traje como “The Captain”, sucesos que se dan en el cómic del Captain America #332 junto con West Coast Avengers # 44, pues no tuvo una completa introducción sobre su pasado pero los Vengadores parecían ya conocerlo, pues se sorprenden al verlo en acción.

Te puede interesar: Disney Plus tendrá TRES Capitán América en la serie "The Falcon and the Winter Soldier"

Disney Plus: ¿El villano en “Falcon and the Winter Soldier” fue un Vengador?

Aunque no se sabe si esta trama estará en Falcon and the Winter Soldier, podemos decir que The Captain no es un villano como tal, pues habría tenido un pasado con los Vengadores y más tarde le causó problemas por ser impuesto por el gobierno, un tema interesante que causará revuelo en redes sociales.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana