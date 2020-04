Disney: Idris Elba podría dar vida a Hades en live action de “Hércules”

Idris Elba es uno de los favoritos para dar vida a uno de los villanos más conocidos de Disney, Hades, el dios del inframundo en “Hércules” y que contará con su versión live action próximamente.

Actores de Marvel, posibles elegidos para ser Hades en live action de Hércules

Originalmente, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), era el elegido para interpretar a Hades en el live action de “Hércules” pero sus compromisos con Marvel Studios podrían dificultar su participación así que Idris Elba sería su reemplazo.

De acuerdo al sitio, We Got This Covered, Benedict Cumberbatch sigue siendo el favorito de Disney, pero cada vez se ve más difícil su participación, por lo que Idris Elba se ha convertido en la mejor segunda opción.

Idris Elba ya ha dado vida a un dios de cultura antigua antes; el actor interpreta a Heimdall en la trilogía de Thor del Universo Cinematográfico de Marvel, estudio perteneciente a Disney desde hace 10 años.

Te puede interesar: Coronavirus: Disney y Netflix cancelan el rodaje de sus más esperados proyectos

Por el momento, los detalles del live action de “Hércules” - estrenada originalmente en 1997 - son escasos debido al paro de actividades en Walt Disney Studios a causa de la pandemia de coronavirus.

Idris Elba afectado por coronavirus

Idris Elba de 47 años de edad dio positivo para coronavirus así casi un mes, por lo que se ha tomado muy en serio la cuarentena como reveló en su reciente entrevista con The Associated Press.

“Creo que el mundo debería tomarse una semana de cuarentena cada año solo para recordar esta época, recordar lo que pasamos ahora. Lo digo en serio”.

Tras su experiencia personal con el coronavirus, Idris Elba - quien podría unirse al live action de Hércules -, pidió a las personas dejar de tomar a la ligereza la cuarentena y hacer conciencia en este tiempo de crisis.

Idris Elba también hizo un llamado a empresas y millonarios para apoyar a los grupos vulnerables y afectados por coronavirus.