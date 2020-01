Disney: George Lucas regresaría como director de Star Wars con una condición

Disney es el dueño de la franquicia de Star Wars, que durante varios años fue dirigida por George Lucas, esto hasta la última trilogía que llegó a su fin con “Star Wars: Episodio IX”, pero el aclamado director podría estar de regreso con una nueva ruta para la famosa “Guerra de las Galaxias”, siempre y cuando se llegue a un acuerdo con Disney.

George Lucas ya comentó sobre lo que piensa de la trilogía de J. J. Abrams y para evitarse “dolores de cabeza” mejor se separó de Star Wars, ya que muchos fanáticos expresaron su falta de aprecio con lo nuevo de Disney, al igual que haber creado una historia que solo “complicó” lo que ya se había creado en las primeras ediciones.

We Got This Cover reportó lo nuevo que se sabe de George Lucas sobre su presencia en Star Wars, muchos admiradores ya están hablando sobre la posibilidad del “Regreso del Jedi”, algo que sería posible con el aclamado director y quien ya dio sus términos y condiciones para que esta noticia sea una realidad en los próximos años.

George Lucas podría regresar a Star Wars solo si Disney cumple con esto:

Primero que nada, George Lucas tendría el control absoluto de Star Wars, al igual que la libertad de decisión sobre lo que será de la saga, por dónde irá y cuándo se darán los nuevos proyectos para no deberle nada al marketing correspondiente, algo que no fue así con la dirección de J. J. Abrams, ya que la producción fue muy rápida con la pasada trilogía.

¿George Lucas tenía pensado otro final para Star Wars?

Aunque parezca complicado de creer, George Lucas tenía planeado que Luke Skywalker matara a Darth Vader, Palpatine y finalmente se pasará al lado oscuro para ser el nuevo emperador, pero Disney no lo dejó ir por esa ruta, ya que sus fanáticos no “hubiesen” querido comprar mercancía de un personaje que al final se vuelve el villano.

