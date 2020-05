Disney CONFIRMA a directores de Avengers: Endgame en live action de “Hércules”

Disney se prepara para producir la adaptación live action de su clásico animado, “Hércules”, y ha elegido a los hermanos Russo, quienes dirigieron Avengers: Endgame para encabezar el proyecto.

Hermanos Russo dirigirán live action de "Hércules"

En días pasados habían corrido los rumores sobre la posibilidad de que un director de Marvel sea quien ocupe el mismo rol del live action de “Hércules”, lo que ha sido confirmado por Variety.

De acuerdo a la revista, a través de su casa productora AGBO, los hermanos Joe y Anthony Russo se han unido al proyecto de Disney de adaptar a una película live action su cinta de 1997, “Hércules”.

El sitio también confirmó que Dave Callaham será el guionista de la nueva producción de Disney, que será dirigida por los hermanos Russo, quienes competían por el proyecto con Jon Favreau, director de “Iron Man”.

El elenco de “Hércules” ¿Confirmado?

Por el momento, los únicos detalles confirmados de “Hércules”, nuevo live action de Disney, son la incorporación de los hermanos Russo como directores del proyecto y su nuevo guionista.

Ryan Gosling y Ariana Grande podrían ser parte del elenco de Disney

Sin embargo, los rumores sobre el posible elenco de “Hércules” han circulado desde hace semanas, los cuales señalan a Ryan Gosling como el principal candidato para dar vida al semidios griego.

También se rumora que Ariana Grande, intérprete de “Thank U, Next”, podría ser el interés amoroso de “Hércules” en la cinta live action después de que publicara una foto de Megara en redes sociales sin ninguna descripción.

Por su parte, el sitio We Got This Covered, asegura que Idris Elba encabeza la lista de posibles actores que darán vida a uno de los villanos más populares de Disney, Hades.

Hasta el momento, Disney no ha negado o confirmado ninguno de estos rumores, mientras que los actores también han guardado silencio sobre su posible participación en el live action de “Hércules”.