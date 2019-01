Disfrutan de un concierto de talla internacional en el Palacio de la Música

Disfrutan del concierto de talla internacional en el Palacio de la Música

La Symphonic Wind Ensamble y la Jazz Band, conquistaron al público que llenó la noche del miércoles 9 de enero la Sala de Conciertos del Palacio de la Música, ambos grupos provenientes del Central College de Pella, Iowa, Estados Unidos, los cuales interpretaron “La Cumbia chapolera” y el tema “September”, popularizado por el del grupo Earth, Wind and Fire.

La dirección de La Symphonic Wind Ensamble estuvo a cargo de Stanley E. Dahl, presentando la sonoridad de temas para bandas de viento y marchas; en tanto que la Jazz Band de Iowa, a cargo del yucateco Gabriel Espinosa, se lucieron con una gama del género nacido en el puerto de Nueva Orleans, Luisiana.

La Sala de Conciertos del Palacio de la Música registró un lleno total.

Los integrantes de ambos conjuntos son jóvenes estudiantes que en sus tiempos libres se reúnen para practicar y ensayar vinieron como parte de su gira artística por el sureste mexicano, la cual realizan desde hace varios años, comentó el director de la banda de jazz, antes de su intervención. En esta ocasión, con el respaldo de la Secretaría de la Cultura y las Artes, ofrecieron una presentación en la capital yucateca ante una asistencia emocionada.

El tour incluyó la visita a Cancún y Leona Vicario del estado de Quintana Roo, mientras que en Mérida tocaron en el Colegio Universitario Montejo (CUM) y en el Palacio de la Música.

El ensamble conformado por más de 30 integrantes e invitados inició con The cowboys de John William, Bugler´s holiday de Leroy Anderson, Allied honor de Karl L. King, Foundry de John Mackey, Amparito roca de Jaime Texidor, Putza de Jan Van der Roost y Cumbia chapolera de Juan José Ramírez Gómez.

La Jazz Band interpretó How sweet it is de Edward Holland, Lamont Dozier y Brian Holland, Adiós muchachos de Julio Sanders, América con arreglos de Phil Sims, The girl from Ipanema de Antonio Carlos Jobin, Vinicius de Moraes y Norman Gimbel, y Fever de John Davenport y Eddie Cooley.

La presentación fue todo un éxito.

Papao del propio Espinosa, The way you look tonight de Dorothy Fields y Jerome Kern, Sway de Luis Demetrio y Pablo Beltrán y September de Maurice White, Al McKay y Allee Willis fueron las melodías que cerraron el recital. Las encargadas de voz a estas piezas fueron Mackanzie Fuller y Sarah Stephan.

